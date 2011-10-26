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Yüzyıllık dev şirkete ilk kadın CEO

Teknoloji dünyasının lider şirketlerinden IBM, şirketin dümenine tarihinde ilk kez bir kadın yönetici getirdi

Yüzyıllık dev şirkete ilk kadın CEO

Teknoloji dünyasının lider şirketlerinden IBM, şirketin dümenine tarihinde ilk kez bir kadın yönetici getirdi

26 Ekim 2011 Çarşamba 14:55
Yüzyıllık dev şirkete ilk kadın CEO
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Bu yıl 60 yaşına basan eski CEO Sam Palmisano’nun yerine, 54 yaşındaki Virgina Rometty getirildi.

Palmisano’nun şirketin yönetim kurullu başkanı olarak göreve devam edeceği belirtildi. Virginia Rometty, uzun bir süredir IBM’in satış ve pazarlama biriminin başındaydı ve son günlerde Palmisano’nun yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Rometty, resmi olarak 1 Ocak itibariyle göreve geçecek ve dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketinin ilk kadın CEO’su olacak.

ERKEN EMEKLİYE AYRILDI IBM’den gelen bu karar piyasalarda şaşırtıcı olarak algılandı. Uzmanlar, Palmisano’nun beklenenden daha erken emekliye ayrıldığını belirtti. Palmisano, basına yaptığı nadir açıklamalardan birinde geçtiğimiz “hiçbir yere gitmiyorum” diyerek, görevde kalmak istediğinin altını çizmişti. Ancak Palmisano görevden ayrılma kararının ardından, kendisinin yerine geçen Rometty için, “O, IBM’de önemli gelişmelere liderlik etmiş birisi ve şirketin iş dünyası hizmetlerinde olmazsa olmaz bir isim” diye konuştu.

Rometty, 2002’de IBM’in PricewaterhouseCoopers’ın danışmanlık birimini satın aldığı 3.5 milyar dolarlık anlaşmada önemli rol oynamıştı. Palmisano, “O sadece süper bir yönetici değil” diye konuştu. Bu haberin ardından IBM’in hisseleri yüzde 1’e yakın düşüş yaşadı.

Son Güncelleme: 26.10.2011 14:55
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiCEOIBMYönetici
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