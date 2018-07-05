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Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı

Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak dolaşan ve evlerin içine bakarak tacizlik suçu işleyen A.A (E-28) tutuklandı.

Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı

Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak dolaşan ve evlerin içine bakarak tacizlik suçu işleyen A.A (E-28) tutuklandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:13
Yüzünü Kapatarak Dolaşanve Evlerin İçine Bakan A.A Tutuklandı


 Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak dolaşan ve evlerin içine bakarak tacizlik suçu işleyen A.A (E-28) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen, çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarakev önünde, girişinde ve etrafında dolaşarak mülke tecavüz eden ve ikametgah penceresinden içeriye bakaraktacizlik suçu işleyen ve tutuklanan A.A. ile ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 11:04
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