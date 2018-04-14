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'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'

Bülent Seyran’dan şaşırtan evlilik açıklaması

'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'

Bülent Seyran’dan şaşırtan evlilik açıklaması

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:29
'Yüzlerce evlilik teklifi alıyorum'
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Beren Saat'le oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle tanıdığımız oyuncu Bülent Seyran, Maçka Parkı'nda görüntülendi.

Yürüyüş öncesi esneme ve ısınma hareketleri yapan Bülent Seyran’ın, bir hayli kilo vermiş olması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, yakın zamanda bir projeyle ekranlara döneceğini belirterek, “Bir dönem dizisiyle ekranlara dönüyorum. Türkiye ile beraber Rusya’da da aynı anda ekranlara gelecek. Çekimlerimiz başladı, ama dizinin diğer detaylarını yapım şirketi sizlerle paylaşır” dedi.

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“BİNLERCE MESAJ ALIYORUM”

‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde geniş hayran kitlelerine sahip olan Seyran, “Özellikle Güney Amerika kıtasında geniş hayran kitlelerine sahipsiniz. Oradaki hayranlarınızın size bakış açısı nasıl, bu zamana kadar ilginç teklifler aldığınız oldu mu?” sorusuna, “Evet, Şili ve Peru başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan bir dizi oldu ve yankıları sürüyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen sosyal medya üzerinden hala binlerce mesaj alıyorum. Dizi şu sıralarda İspanya’da yayınlanmaya başladı. Peru, Şili, Arap ülkeleri derken İspanya da eklendi. Bu ülkelerden yüzlerce evlilik teklifi alıyorum. Birçok enteresan mesaj geliyor ama beni en çok gülümseten evlilik teklifleri oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent SeyranBeren Saat
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