İKİ TOPLUMLU ZEYTİN FESTİVALİ VE AB BİTKİSEL ÜRETİM PROJESİ…

PROJENİN KAPANIŞ ETKİNLİĞİNDE ZEYTİN ÜZERİNE SUNUMLAR YAPILACAK

CUMARTESİ TEKNİK TOPLANTILARIN YAPILACAĞI FESTİVAL, PAZAR GÜNÜ HALKA AÇIK OLACAK

İki Toplumlu Zeytin Festivali ve AB Bitkisel Üretim Projesi kapanış etkinliği kapsamında hafta sonu Ledra Palace’ta zeytin ve bitkisel üretim konularında sunumlar da yapılacak.

Kıbrıs Türk ve Rum Zeytin Üreticileri Birlikleri ile Avrupa Birliği Kıbrıslı Türklere Yardım Programı’nın ortak açıklamasına göre, iki günü kapsayacak kapanış etkinliğinin ilk ayağı cumartesi günü yapılacak.

Pazar günü ise zeytin, nar ve narenciye ürünlerinin sergileneceği halka açık festival düzenlenecek.

29 Kasım Cumartesi, Lefkoşa’da ara bölgedeki Ledra Palace Fulbright binasında 10.00-15.00 saatleri arasında zeytin ve diğer bitkisel üreticilerin katılacağı teknik toplantılar yapılacak ve Kıbrıs kırsal ürünleri sergilenecek.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Teknik Yuvarlak Masa Toplantısı saat 10.00’da başlayacak. Toplantıdaki sunum konuları şöyle olacak:

“Zeytinyağı standartları/kalitesi ile zeytinyağının sağlığımıza olan yararları arasındaki ilişki- Dilara Topcan; Zeytinyağının sağlığımıza yararları- Dr Antonis Iosif; Kısırlaştırılmış Sinek Tekniği, Akdeniz meyve sineği ve Zeytin Sineği ile biyolojik mücadele–Dr Andreas Krampias ve Zeki Akdeniz, AB tarafından finanse edilen Bitkisel Üretim Projesi- Projenin gerçekleştirdiği faaliyetler- Christian Harel.”

Etkinliğin resmi açılışı saat 12.30’da yapılacak. Açılış konuşmalarını AB temsilcisi Alessandra Viezzer, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı, ZEYBİR Başkanı İrfan Çelik ve SEKEP Başkanı Phılıppos Kamerıs yapacak.

Bitkisel üretim projesi kapanış kokteyli ise saat 13.30’da düzenlenecek.

Kokteylden sonra teknik yuvarlak masa toplantısı şu sunumlar ile devam edecek:

“Zeytin ağacı ve Kıbrıs’ta zeytin yetiştiriciliği- Dr Christos Tsiatlalos, Zeytinyağı Ortak Strateji Programı; İki toplumlu Zeytin Platformu- İrfan Çelik ve Philippos Kameris.”

PAZAR GÜNÜ HALKA AÇIK

Halka açık program ise 30 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ara bölgede Ledra Palace’taki Fulbright Binası ve Chateau Status Restoran’ta 10.00 - 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, zeytin, zeytinyağı ve diğer zeytin, narenciye ile nar sektöründeki Kıbrıs kırsal ürünlerinin sergileneceği 40 stant yer alacak.

Zeytin Festivali açılışı 12.30’da AB Temsilcisi, ZEYBİR Başkanı İrfan Çelik, SEKEP Başkanı Philippos Kameris ve AB Bitkisel Üretim Projesi Direktörü Christian Harel’in yapacağı konuşmalarla yapılacak.

Saat 13.00’te iki toplumlu Kıbrıs Havaları müzik grubu ile müzik şöleni yer alacak. Etkinlikte, zeytinyağı tadımı ve Kıbrıs’ın farklı değirmenlerinden ve bahçelerinden tatlar geleneksel Kıbrıs ekmeği ile tadılacak.