YURTTAŞ ŞİKAYETÇİ: Araç Kayıt, 11.10'da kapandı

Zaman zaman yoğunluk ile gündeme gelen Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi'nde dün 11.10'da veznenin kapandığını iddia eden bazı yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Yurttaşlar kapıda 11.30'da kapanacağının yazdığını ancak veznenin 11.10’da kapandığını belirterek işlemlerini yapamamaktan dert yandı. Onlarca kişinin daire önünde işlem yapmak için beklediğini, ya da işlem yapamadan geri döndüğünü anlatan yurttaşlar devletin gelir elde ettiği kurum ve dairelerde vezne saatlerinin daha verimli olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu arada dün gün boyunca hiçbir yetkiliye ulaşmak mümkün olmadı.