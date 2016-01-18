Yurtdışına Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği:

“İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİNİN TÜRK DİPLOMATLARININ BANKA HESAPLARININ DONDURULMASINI PROTESTO EDİYORUZ”

“RUM TARAFININ ASKERLİK SÜRESİNİ 24 AYA ÇIKARMASINI PROTESTO EDİYORUZ”

Yurtdışında Yaşayan Kıbrıslı Türkler Birliği (ATCA), İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin, Rumların başvurusu neticesinde Londra’daki Türk diplomatların banka hesaplarının dondurulmasını; “Türk tarafını daha da baskı altına alma gayesi” olarak niteleyerek, “bu kötü niyetli davranışı ve kararı” protesto etti.

Bu konudaki endişelerini İngiltere Başbakanı David Cameron’a mektup göndererek dile getirdiğini belirten ATCA, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

ATCA, Kıbrs’ta sürdürülen müzakereler kapsamında Mayıs veya Haziran ayında referanduma gidebileceğinin söylendiğini ancak Rum Meclisinde “vatandaş olan ve olmayan herkes 24 ay askerlik yapacaktır’ kararı çıkmasını da protesto etti.

ATCA KKTC Temsilcisi Kerem Hasan’ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, bu gelişmelerin iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek, bu gelişmeleri; “Rum fanatizminin bir devamı” olarak gördüklerini kaydetti ve bunların yetkililer tarafından süratle cevaplandırılması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde İngiltere’deki Yüksek Mahkemenin, 7 Rum vatandaşının getirdiği KKTC’deki mülkler için verilen kararın ardından bunun katı sonuçlarının ve emsalin olabileceği konusunda da tedirgin olduklarını belirten Hasan, 7 Rum vatandaşının 2014-2015 yıllarında Taşınmaz Mal Komisyonu’nu atlayıp Anavatan Türkiye aleyhine Güney Kıbrıs’ta “sözde Kıbrıs Cumhuriyeti” mahkemesinin verdiği mülkiyet ile ilgili kararı uygulamak için İngiltere Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru sonucunda Londra’daki Türkiye Büyükelçiliğinde çalışan bazı diplomatların banka hesaplarına ara emri alarak dondurma kararı aldığını kaydetti.

Hasan, bu kararı; “Rumların Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen, Kıbrıs Türk halkının aleyhine olan ve iki kesimli çözüm parametresini bertaraf etmeye çalışan Rum tarafının yeni mülkiyet projeleri” olarak gördüğünü belirtti ve bu davaların tesadüf olmadığını işaret etti.

Bu kararın; sadece iki halkın arasına daha fazla nifak tohumlarının ekilmesi değil, güven yaratıcı önlem çalışmalarına da darbe vuracak ve çözüm müzakerelerini de olumsuz etkileyeceğini ifade eden Hasan, kararın ayrıca iki kesimli çözümün temellerine de darbe koyduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta yıllardır yaşanan gerçeklerin ortada olduğunu ifade eden Hasan, “İngiliz Mahkemesi’nin veya başka bir AB üyesi mahkemesinin Uluslararası hukuka bakılmaksızın böyle bir kararı almasını şiddetle protesto ederiz” dedi.

Bu konudaki endişelerini İngiltere Başbakanı David Cameron’a mektup göndererek dile getirdiklerini de belirten Hasan, ayrıca kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Kararı “barışsever Kıbrıs Türk halkına yeni bir darbe” olarak gördüklerini ve protesto ettiklerini ifade eden Hasan, ayrıca Rum Meclisinin askerliği hem vatandaş olan hem de olmayanlar için 24 aya çıkarmasını da eleştirdi.

Hasan, bu konuda Rum tarafına gereken tepkinin verilmesini istedi.