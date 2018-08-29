banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek

ÖZERSAY: “ÇIKIŞ KAPILARINDA ASKERLİKLE BAĞLANTILI YILLARDIR SÜREN SORUNU AŞTIK. ARTIK ASKERLİK NEDENİYLE MAHSUR KALMA, SEYAHAT BİLETİNİ YAKMA OLMAYACAK”

Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek

ÖZERSAY: “ÇIKIŞ KAPILARINDA ASKERLİKLE BAĞLANTILI YILLARDIR SÜREN SORUNU AŞTIK. ARTIK ASKERLİK NEDENİYLE MAHSUR KALMA, SEYAHAT BİLETİNİ YAKMA OLMAYACAK”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
Yurt Dışında Yaşayanlar Askerlik İşlemini KKTC’den Çıkarken Muhaceret Polisinde De Yapabilecek

ÖZERSAY: “ÇIKIŞ KAPILARINDA ASKERLİKLE BAĞLANTILI YILLARDIR SÜREN SORUNU AŞTIK. ARTIK ASKERLİK NEDENİYLE MAHSUR KALMA, SEYAHAT BİLETİNİ YAKMA OLMAYACAK”

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yurt dışında yaşayan ve askerlik işlemlerini yaptırmayan vatandaşların artık bu işlemleri KKTC’den çıkarken muhaceret polisi aracılığıyla da yaptırabileceğini açıkladı.

Özersay, “Çıkış kapılarında askerlikle bağlantılı yıllardır süren sorunu aştık. Artık askerlik nedeniyle mahsur kalma, seyahat biletini yakma olmayacak” dedi.

Konuyla ilgili açıklamayı TAK’a yapan Özersay, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların uzun yıllardır kanayan bir yarası olan askerlikle bağlantılı sorunlardan birinin çözüldüğünü kaydetti. 

Özersay, “Bugün Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Genel Müdürlüğümüz ile istişare ve işbirliği ile bu sıkıntıyı aşabildik ve verdiğimiz sözü tutabildik. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özersay, geçmişte KKTC dışında yaşayan ve askerlik konusundaki işlemlerini yaptırmayı unutan ya da bilgisi olmadığı için yaptırmamış olanların işlemlerini çıkış kapısında muhaceret polisi aracılığıyla yaptırıp seyahatlerine devam edebileceklerini belirtti.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Kudret Özersay, Londra ziyaretinde hükümet adına verdikleri sözü tutmaktan duyduğunu vurguladı. 

Özersay, “Hükümet olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler konusunda bazı adımlar atacağımızı duyurmuştuk. O adımlar arasında askerlikle ilgili olarak havalimanlarımızda zaman zaman karşılaşılan bu sıkıntının aşılacağı sözü de vardı” dedi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Bu güne değin, KKTC dışında ikamet eden vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında askerlik işlemlerini yapmamış olanların çıkışlarına izin verilmemekte ve askerlik konularından sorumlu ASAL Şube’ye giderek işlem yapmaları istenmekteydi. Bu durum, başka sıkıntılar yanında vatandaşlarımızın uçuşlarını kaçırmalarına, biletlerinin yanmasına ve maddi kayba uğramalarına neden olmaktaydı. Artık işlemini yaptırmayı unutan ya da bilgisi olmadığı için yaptırmamış olan bu gençlerimiz askerlik işlemlerini çıkış kapısında muhaceret polisimiz aracılığıyla yaptırıp seyahatlerine devam edebilecekler, yani yurt dışına sorunsuz ve zamanında çıkış yapabilecekler”

“ASAL ŞUBE İLE POLİS MUHACERET İŞBİRLİĞİ YAPACAK”

Kudret Özersay, askerlik konularından sorumlu ASAL Şube ile Polis Genel Müdürlüğü’nün işbirliği yapacakları yeni bir mekanizmanın devreye girdiğini söyledi.

Özersay, muhaceret polisinin askerlik konusunda devreye girmesiyle hayata geçen bu uygulamanın sadece hava limanlarında değil aynı zamanda deniz ve kara giriş kapılarında da geçerli olacağına dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, şöyle devam etti:

“KKTC dışında daimi olarak ikamet eden vatandaşlarımız, ülkemizden yurt dışına çıkacaklarında eğer bir biçimde sorumlu oldukları askerlik işlemlerini yaptırmamışlarsa, çıkış kapısında muhaceret polisimize gerekli müracaatı yapabilecekler ve bir dilekçeye eklenecek kimlik ve seyahat belgelerinin fotokopileriyle seyahatlerine herhangi bir aksama olmaksızın devam edebilecekler. Öte yandan bahse konu vatandaşlarımız askerlik yükümlülükleri konusunda ve özellikle hangi askerlik işlemlerini yapmaları gerektiği konusunda ülkeye girişlerinde bilgilendirilecekler. Kuşkusuz polis muhaceretin yetkili kılınması şeklindeki yeni mekanizmaya ilaveten bu bilgilendirme de geçmişte yaşanan sıkıntıların önemli ölçüde ortadan kalkmasına neden olacak.”

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 21:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
Doktorlar da ek mesai yapmayacak!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
UBP Genel Başkanı Özgürgün’den Hükümete Çağrı!
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Türkiye’de Görülen Antraks (Şarbon) Salgınıyla İlgili Fazladan Bir Önlem Alınmasına Gerek Olmadığı Sonucuna Varıldı
Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!
Sendikal Platform, 6 Eylül Perşembe Günü Lefkoşa’da Eylem Yapacak!
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
Abonelerin Dikkatine... 36 Numaralı “özyiğit Ve Şahali’nin Beyarmudu Ziyareti” Haberine Ektir...
DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...
DAÜ Öğrenci Yurdu Fiyatlarında İndirime Ve Kur Sabitlemeye Gidiliyor...
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
Mağusa’da casus operasyonu
Mağusa’da casus operasyonu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim