Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi kapsamında hazırlanan “Biz/Us” fotoğraf sergisi Londra’da açıldı

SERGİNİN AÇILIŞINI BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY YAPTI



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Dairesi’nin “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” kapsamında organize ettiği “Biz/Us” isimli fotoğraf sergisi, Londra’da, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıldı.



Yaklaşık 50 fotoğraftan oluşan ve Yunus Emre Enstitüsü’nde dün akşam açılan sergi, 24 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.



DEMİREL



Açılışta konuşan Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel, sergiyi hazırlarken İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’de özlemiş olabileceği mekanları, Kıbrıslı Türklerin evlerinde olan samimi ortamı, Kıbrıs Türk kültürünü ve değerlerini yansıtmayı amaçladıklarını kaydetti.



KKTC’de son yıllarda fotoğraf sanatının büyük aşamalar kaydettiğini anlatan Demirel, çok sayıda fotoğraf sanatçısının uluslararası dereceler almaya başladığına işaret etti.



Sergiyle KKTC’de faaliyet gösteren değişik fotoğraf derneklerine üye olan veya bağımsız şekilde çalışan fotoğrafçıların eserlerini İngiltere’ye taşıdıklarını kaydeden Demirel, fotoğraf sağlayan sanatçılara teşekkür etti.



ÖZERSAY



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuşmasında, “Daha önce de bir sanatsal etkinliğin açılışında söylediğim gibi söz konusu sanat olduğunda bence siyaset susmalı ve sadece yardımcı olmalıdır” ifadelerini kullandı.



Açılışta, Özersay’a eşi Aliye Ummanel de eşlik etti.



Sergi açılışının ardından Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel katılımcılara sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.





Haber ve fotoğraf: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu