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Yüreklere Dokun, Alkış-la Etkinliği Girne’de Yapıldı!

ÇELER: “İKİNCİ ETABA GELEN ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİNDE TÜM ENGELLERİ AŞARAK PROJEYİ HIZLANDIRACAĞIZ…”

Yüreklere Dokun, Alkış-la Etkinliği Girne’de Yapıldı!

ÇELER: “İKİNCİ ETABA GELEN ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİNDE TÜM ENGELLERİ AŞARAK PROJEYİ HIZLANDIRACAĞIZ…”

13 Mayıs 2018 Pazar 11:27
Yüreklere Dokun, Alkış-la Etkinliği Girne’de Yapıldı!

ÇELER: “İKİNCİ ETABA GELEN ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİNDE TÜM ENGELLERİ AŞARAK PROJEYİ HIZLANDIRACAĞIZ…”
BENTER: “2 YIL İÇİNDE VAKIFLARA 10 ENGELLİ İSTİHDAMI YAPILDI…”
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Yüreklere Dokun, Alkış-La” etkinliği önceki akşam Girne’de yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gecedeki konuşmasında Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini de açıklayarak, “Tüm engelleri aşarak projeyi hızlandıracağız” dedi. 
Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde sponsor firmaların da katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gecede Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon merkezlerindeki gençlerinin gösterileri oldu. Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençlerine halk dansları gösterisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eşlik etti.
Etkinlik Stüdyo 21’in dans gösterisiyle başladı. 
BENTER
İlk sözü alan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, iki yıl içinde vakıflara 10 engelli gencin istihdam edildiğini, gençlerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
Benter, “Biz görevimizi yapar ve özel gereksinimli arkadaşlarımıza fırsat verirsek herhangi bir vatandaştan daha da verimli olabilirler” dedi.
İbrahim Benter, organizasyonda kendilerine bu fırsatı veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da teşekkür etti.
ÇELER
Organizasyona ev sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinliği düzenlemekten ve katılımın yoğun olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Bakan olmadan önce 2009 -2010 yıllarında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlere halk dansları dersi verdiğini anımsatan Çeler, özel gereksinimli gençlere doğru eğitim ve fırsatlar verilmesi halinde her şeyi başarabileceklerini vurguladı.
Özel gereksinimli gençlerin, yaptıklarını toplumla paylaşmayı ve alkışlamayı çok sevdiğini dile getiren Çeler, etkinliğin adını bundan hareketle “Yüreğini koy, alkış-la” olarak belirlediklerini anlattı.
Çeler, göreve geldikten sonra, sosyal hizmetler konusunda neler yapılabileceği, bu hizmetlerin üzerine yeni neler konulabileceği konusunda bürokratlarıyla çalışma başlattıklarını da belirtti.
Engelli bireylerin anne ve babalarının en büyük kaygısının “Bizden sonra evlatlarımıza kim, nasıl bakacak” olduğunu ifade eden Çeler, “İşte onun sorumlusu biziz, devlettir, bakanlıktır, sosyal hizmetlerdir, toplumun bütünüdür dedi.
Zeki Çeler, geçmiş dönemde başlatılan Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini ifade ederek, Engelsiz Yaşam Evi projesinde maddi manevi bürokratik tüm engelleri aşarak hızlandıracaklarını ve bir an önce hayata geçireceklerini vurguladı.
Bu projeyle ailelerin evlatları konusunda duydukları endişeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Çeler, bunun bakanlığın en büyük görevlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.
Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.
Çeler bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.
Gecede, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi kozan dansı, Breeze of TMK Hip Hop gösterisi, Güneşköy  18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Işıklar Ritim Grubu gösterisi,  Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Dans Okulu  hip hop dans gösterisi, Mağusa İrfan Nadir  18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, maniler, Breeze of TMK Tango gösterisi ve Unity Crew dans gösterisi yer aldı.
Gecede, organizasyona kaktı koyanlara teşekkür belgeleri ve özel gereksinimli bireylerin eserleri olan anı objeleri sunuldu
Gece, “O Ses Türkiye” birincisi Lütfiye Özipek ve orkestrası, ardında da Avustralyalı sanatçı Faydee konser verdi.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
GirneEtkinliği
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