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Yunus Emre Enstitüsü, “türk Siyasetinin Dinamikleri” Seminerlerinin İlkini, "türk Siyasetinde Demokratikleşme" Konu Başlığı İle Lefkoşa’da Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 20 Ekim 18 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, “Türk Siyasetinin Dinamikleri” seminerlerinin ilkini,

Yunus Emre Enstitüsü, “türk Siyasetinin Dinamikleri” Seminerlerinin İlkini, "türk Siyasetinde Demokratikleşme" Konu Başlığı İle Lefkoşa’da Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 20 Ekim 18 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, “Türk Siyasetinin Dinamikleri” seminerlerinin ilkini,

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:45
Yunus Emre Enstitüsü, “türk Siyasetinin Dinamikleri” Seminerlerinin İlkini,
Lefkoşa, 20 Ekim 18 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, “Türk Siyasetinin Dinamikleri” seminerlerinin ilkini, "Türk Siyasetinde Demokratikleşme" konu başlığı ile Lefkoşa’da gerçekleştirdi. 
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen, "Türk Siyasetinin Dinamikleri" seminerlerinin ilki Doç. Dr. Bünyamin Bezci\'nin sunumuyla "Türk Siyasetinde Demokratikleşme" konu başlığı ile Yunus Emre Enstitüsü konferans salonunda yer aldı. 
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahi’in verdiği bilgiye göre, seminerler iki haftada bir Cuma günleri 19.00-21.00 saatleri arasında Yunus Emre Enstitüsü’nde yer alacak. 
“Türk Siyasetinin Dinamikleri” seminerleri, 2 Kasım tarihinde “Türk Siyasetinde İdeolojiler”, 16 Kasım tarihinde “Türk Siyasetinin Ekonomi-Politiği”, 30 Kasım tarihinde “Türk Siyasetinde Din ve Devlet”, 14 Aralık tarihinde ise “Türk Siyasetinde Kimlik”  konu başlıkları ile Doç Dr. Bünyamin Bezci’nin sunumları ile devam edecek. 
Halka açık ve ücretsiz olan seminerlere katılanlara, katılım belgesi verilecek. 
(TUĞ/HÖ)              FOTOĞRAFLI

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