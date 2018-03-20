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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ŞAHİN, ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ŞAHİN, ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

20 Mart 2018 Salı 15:47
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ŞAHİN, ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ ŞAHİN, ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

TC Lefkoşa Büyükelçilik Kültür Müşaviri ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette ülkede faaliyet gösteren yabancı öğrencilere yönelik yapılması planlanan kültür ve sanat etkinlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Şahin, yaptığı konuşmada faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Güzelyurt’un bir üniversite kenti olma yönünde ilerlediğini belirterek, bölgede üniversite öğrencileri için yapılacak faaliyetlerde Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte hareket edip imkanlar doğrultusunda katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Mahmut ÖzçınarYunus EmreGüzelyurt Belediye BaşkanıTC Lefkoşa Büyükelçilik Kültür Müşaviri
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