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Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor

İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor

İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor
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Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor.


Enstitüden yapılan açıklamaya göre, şenlik 15.00-19.00 saatleri arasında Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde yer alacak.

İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.

Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı şenlikte sürpriz hediyeler ve ücretsiz yiyecek içecek ikramları yer alacak.

Son Güncelleme: 18.04.2018 21:51
Anahtar Kelimeler:
MagusaPazarçocukşenlıği
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