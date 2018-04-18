Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü Mağusa'da çocuk şenliği düzenliyor

İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.