Yunanistan'da Tren Kazası

ATİNA-SELANİK SEFERİNİ YAPAN YOLCU TRENİNİN RAYDAN ÇIKMASI SONUCU DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BEŞ KİŞİ YARALANDI

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı biLdirildi.

Yunan devlet demiryolları işletmesi TRAİNOSE tarafından yapılan açıklamada, Atina - Selanik seferini yapan trenin henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkması sonucu dört kişinin hayatını kaybettiği, aralarında makinistin de bulunduğu beş kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar Selanik'teki hastanelere kaldırıldı.