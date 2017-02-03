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03 Şubat 2017 Cuma 15:52

Yunanistan'da Gözaltına Alınan Türk Gemici Serbest Bırakıldı

Yunanistan'da Gözaltına Alınan Türk Gemici Serbest Bırakıldı
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MAHKEME, BİR YUNAN DONANMA ÜSSÜNÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İÇİN ASUSLUKLA SUÇLANAN TÜRK GEMİCİNİN SERBEST BIRAKILMASINA HÜKMETTİ

Yunanistan'da bir donanma üssünün fotoğrafını çekmesinin ardından casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Türk gemici serbest bırakıldı.

Boğaziçi Denizcilik'e ait Makbule Ana kargo gemisiyle Pire Limanı'na yük taşıyan geminin mürettabatı 51 yaşındaki gemici Cengiz Uygur, bugün suçüstü mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, casusluk iddialarını reddeden Uygur'un serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Kararın ardından Uygur'un, söz konusu gemiyle Pire Limanı'ndan bugün ayrılması bekleniyor.

Türk gemici, başkent Atina açıklarındaki Salamina Adası'nda bulunan bir Yunan donanma üssünün fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Yunan medyasında, Uygur'un fotoğraf makinesine bir süre el konulduğunu ve Türk gemicinin, kaptanının uyarısıyla fotoğrafları sildiği yönünde haberlere yer verilmişti.

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