Yunanistan'da Gözaltına Alınan Türk Gemici Serbest Bırakıldı

Türk gemici, başkent Atina açıklarındaki Salamina Adası'nda bulunan bir Yunan donanma üssünün fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Yunan medyasında, Uygur'un fotoğraf makinesine bir süre el konulduğunu ve Türk gemicinin, kaptanının uyarısıyla fotoğrafları sildiği yönünde haberlere yer verilmişti.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.