Yunanistan çok kötü vurdu... Piyasalar alev alev

Yunanistan'ın geçen hafta euro zirvesinde uzlaşma sağlanan 130 milyar euroluk son kurtarma paketini referanduma götürme kararı piyasaları allak bullak etti.

Avrupa borsaları yüzde 5'i aşan kayıplar yaşarken, dolar değer kazandı. İçeride dolar, yeniden 1.80 TL'ye yaklaştı. Karar sonrası Avrupa'da artan endişelerle euro, dolar karşısında düne göre yüzde 1.5 gerileyerek 1.3650 seviyesine kadar geldi. Paritedeki bu hareket içeride de doları, 1.80'e yaklaştırdı. Düne göre yüzde 2.1 değer kazanan dolar, şu anda 1.7970 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise TL karşısında 2.45 seviyesinin hemen üzerinde, pariteden kaynaklı olarak düne göre sınırlı bir kayıp yaşıyor.

AVRUPA BORSALARI ÇÖKTÜ Diğer taraftan artan kaygılar hisse senetleri piyasalarında oldukça sert satışları da beraberinde getiriyor. Avrupa'da gösterge endeksler yüzde 5'i aşan kayıplar yaşıyor. İlk seansı yüzde 2 değer kaybıyla kapatan İMKB 100 Endeksi'ndeki düşüş ikinci seansın ilk yarısında yüzde 3.5'e kadar geldi. Endeks şu anda 54 bin 200 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Avrupa'daki borç krizinin çözümü için geçen hafta AB liderleri tarafından uzlaşmaya varılan planların finansmanı konusunda devam eden belirsizliğin piyasalarda tedirginlik yarattığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca, Avrupa kaygılarının yanında Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun geçen hafta yapılan AB zirvesinde kabul edilen planı referanduma sunacaklarını açıklamasıyla satışların yoğunlaştığını savunuyor.

PAPANDREU HERKESİ ŞAŞIRTTI Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, AB zirvesinde Yunan ekonomisiyle ilgili alınan kararın halk oylamasına sunulacağını açıkladı. Papandreu, Parlamentoda PASOK meclis grubunda yaptığı konuşmada, sözkonusu kararın halkın karşı gelmesi durumunda uygulanmayacağını belirterek, "Şimdi vatandaşın sorumlu bir şekilde cevap verme zamanı.

Uygulamamızı istiyor mu, yoksa reddetmemizi mi istiyor? Halk istemezse uygulanmayacak. Ama cevap evet ise, ilerleyeceğiz. Biz sorumluluklarımızdan vazgeçmedik" dedi. Bugünden itibaren halk oylaması ile ilgili sürecin başlatılacağını belirten Papandreu, bu arada hükümetin de meclisten güvenoyu isteyeceğini bildirdi.

MUHALEFETTEN TEPKİ: KUMAR OYNANIYOR Yunanistan'da hükümetin halk oylaması açıklaması, muhalefet partilerinin sert tepkisine yol açtı. Muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalarda, hükümetin bu konudaki kararının milli bölünmeye yol açacağı savunularak, bir an önce erken seçim yapılması talep edildi. Yeni Demokrasi Partisi'nden (YDP) yapılan açıklamada, "hükümetin, halkın bölünmesine bel bağladığı" ifade edilerek, "Papandreu, Yunanistan'ın en büyük başarılarından biri olan AB'ye katılımını bir zar atışıyla kumarda oynamaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve sol ittifak Siriza da açıklamalarında, hükümetin halk oylaması kararıyla vatandaşa şantaj yaptığını iddia ederek, erken seçime gidilmesini talep ettiler. DİSY Başkanı Dora Bakoyanni ise açıklamasında, Papandreu'nun kendi geleceğini güvence altına almak için ülkeyi büyük bir maceraya sürüklediğini belirtti. Bakoyanni, Papandreu'nun bu kararıyla Yunanistan'ı ve gelecek nesilleri tehlikeye attığını öne sürerek, iktidardaki PASOK milletvekillerine hükümeti düşürmeleri çağrısında bulundu