"Yunanca Basılan Ihora/Şeher, Cuma Akşam Barış Evi’nde Tanıtılacak…



Yunanca olarak basılan Tamer Öncül’ün IHORA/ŞEHER isimli şiir kitabı, Cuma akşam 20.00’de Güney Lefkoşa’daki Barış Evi’nde etkinlikle tanıtılacak.



Niyazi Kızılyürek’in sahiplerinden biri olduğu Heterotopia Yayınları tarafından AnthiKarra’nın çevirisive ayrıntılı “Son Söz” değerlendirmesi ile Yunanca olarak basılan kitabıntanıtım etkinliğine Lefkoşa Türk ve Rum belediye başkanları Mehmet Harmancı ve KonstantinosYorgacisde katılacak.



“Lefkoşa’nın Kitabı” adlı kısa metrajlı film gösteriminin ardından, kitabın çevirmeni AnthiKarra ve Şair ChristosHadjipapas ile kitabın yazarı Tamer Öncül konuşma yapacak.



Heterotopia Yayınları tarafından düzenlenen gecede, Yayınevi adına Niyazi Kızılyürek, oturum başkanlığı yanında spontane çevirmenliği de üstlenecek.



