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Yunan Sahil Güvenlik Gemileri 16 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Batırdı Türk Sahil Güvenliği 16 Mülteciyi Kurtardı

Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 16 göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik Gemileri 16 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Batırdı Türk Sahil Güvenliği 16 Mülteciyi Kurtardı

Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 16 göçmen kurtarıldı

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:20
Yunan Sahil Güvenlik Gemileri 16 Mültecinin Bulunduğu Tekneyi Batırdı Türk Sahil Güvenliği 16 Mülteciyi Kurtardı
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Ege Denizi'nde ölüme terk edilen 16 göçmen kurtarıldı

Ege Denizi'nde, Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği kaçakları, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

kaçak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dikili'den Midilli'ye geçmek isteyen mültecilerin lastik botlarının Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından patlatılıp 16 göçmenin denizin ortasında ölüme terkedildiği bildirildi. Kaçakları Türk Sahil Güvenliği kurtardı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne İzmir'in Dikili ilçesi Denizkent önlerinde batmış bir lastik bot içerisinde ve deniz üzerinde bir grup göçmenin yaşam mücadalesi verdiğini tespit etti.

16 GÖÇMEN KURTARILDI

Kurtarma operasyonu sonucunda 12 Eritre ve 4 Suriye uyruklu olmak üzere tamamı erkek toplam 16 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, denize açıldıktan bir süre sonra Yunan botu tarafından durdurulduklarını, lastik botlarının patlatıldığını, Yunan botu tarafından yapılan manevralar ile batırıldığını ve 1 göçmenin yaşanan olaylar sırasında bacağından yaralandığını anlattı. Yaralı göçmenin tedavisinin, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldığı durumunun iyi olduğu bildirildi.

MUĞLA'DA TOPLAM 42 GÖÇMEN YAKALANDI

Bunun yanı sıra, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında “ZEVK" isimli Türk bayraklı bir fiber tekne içerisinde de tamamı Suriye uyruklu 9 erkek ve 3 kadın, toplam 12 göçmen yakalandı. Yine Muğla'nın Datça ilçesi Hisarönü Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde 22 erkek, 7 kadın ve 1 erkek çocuk olmak üzere 17 Suriye,10 Kongo, 2 Mali, 1 Angola uyruklu toplam 30 göçmen gözaltına alındı.

DİDİM'DE 38 GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Feneri önlerinde 33 erkek, 1 kadın, 2 erkek çocuk ve 2 kız çocuk olmak üzere 30 Suriye, 8 Irak uyruklu toplam 38 göçmen yakalandı.

BU YIL EGE DENİZİ'NDE 67 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Kadırga Burnu önlerinde 8 Afganistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 9 erkek göçmenin de yakalandığı açıklandı. Bu yıl Ege Denizinde yaşanan 509 olayda 12.621 göçmenle 67 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

Son Güncelleme: 01.12.2014 17:24
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Ege Denizinde ölüme Terk Edilen 16 Göçmen Kurtarıldı
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