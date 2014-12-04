Marketten aldığı yumurtayı eve giderek haşlayan vatandaş şok yaşadı. Vatandaş özenle soyarak yemek için böldüğü yumurtanın içinde sarı olmadığını görünce “Yumurtanın sarısını çalarlar sözü gerçek oldu” dedi ve şikayette bulundu.



“Memlekete ibret olsun bunu herkes görsün” diyen vatandaş, yumurtada sarı olmamasının nasıl açıklanabileceği sorununu kamuoyuyla paylaştı. Vatandaş, “sarısız” yumurtanın bir süre önce çokça tartışılan GDO’lu yemlerin etkisi sonucu meydana geldiğini öne sürdü.



Kaynak:Havadis

