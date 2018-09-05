Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan Yükseliş Spor Tesisleri tarafından “Kezban Bürüncük Kolozali Plaj Hentbol Anı Turnuvası” düzenlendi.

Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, turnuvaya 21 takım katıldı.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, ülkede ilk kez bir kentte plaj ortamı sağlanarak hem gece hem de gündüz saatlerinde maç yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Turnuvada “Genç Erkekler” kategorisinde “Tabba Lamarina”, Genç Kızlarlarda Örensel Cyp Team, Büyük Kadınlarda Örensel Cyp Team ve Büyük Erkeklerde Cafe Sumi şampiyon oldu.2 gün boyunca 42 maç oynandı. Her takım, organizasyon tarafından ücretsiz verilen anı formalarıyla mücadele etti. Yarı final ve final maçlarının ardından ödül töreni yapıldı.(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI