Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü Tesisleri Dün Törenle Hizmete Açıldı

Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü yeni lokali ve tesisleri dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü, Gönyeli Yusuf Yönlüer Parkı’nın yanındaki alanda 220 metre kare kapalı kulüp lokali, kum hentbol sahası ve basketbol sahasından oluşan modern bir tesise kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Eski Başbakanlardan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Gönyeli Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri yanı sıra birçok Gönyelili katıldı.

Törende İstiklal Marşı’nın ardından Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli birer konuşma yaparak, lokal ve tesislerin inşa süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından ise tesislerin yapımında emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile kulüp eğitmenlerine plaketleri verildi.

Kurdele kesimi ve tesislerin gezilmesinin ardından ise folklor gösterisi, Yükseliş Korosu’nun konseri, Ayşe Yetkiner Koreografisi, Dance Base Modern Dans Gösterisi, Basketbol maçı, Hentbol maçı yapıldı.

Etkinliklerin ardından ise ülkenin genç sanatçılarından Fikrican mini bir konser gerçekleştirdi. Sporculara çeşitli ödül ve belgelerinin verilmesinin ardından açılış töreni son buldu.

BÜRÜNCÜK: “HEDEFİMİZE VARMANIN GURURU İÇERİSİNDEYİZ”

Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük açılışta yaptığı konuşmada 16 yıldır hedeflerinin gençlere hizmet etmek olduğunu ifade ederek, bu amaçla yola devam ettiklerini ve şimdi çok daha güçlü olduklarını belirtti.

Bürüncük, kulübü yükseltmek adına ilerlediklerini kaydederek bazen imece usulü ile bazen ise yardımlarla sporcu gençler yetiştirmek için çaba harcadıklarını söyledi. “Bu emekler şampiyonluklarla bize geri döndü” ifadelerini kullanan Bürüncük, sporculara ve eğitmenlere teşekkür etti.

BENLİ: “GÜÇLÜ YAPIYLA HEP İLERİYE”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ise, gelişim süreçlerinde sonuçların alınabilmesi için önce hedefler ve planlar olması gerektiğini vurgulayarak, bu hedefleri yerine getirebilmek için de güçlü bir yapının şart olduğunu vurguladı.

Benli, yıllar önce Gönyeli halkının kendisini bu göreve getirmesinin ardından hep ileriye baktıklarını ifade ederek Gönyeli Belediyesi’nin aldığı mesafenin henüz diğer yerel yönetimler tarafından hedef olarak konmadığını söyledi.

Benli, “Gönyeli Belediyesi altyapı sorunlarını geride bırakmış, çevre ve insan odaklı projelere yönelmiş durumdadır. Birinci aşamanın adı köyden kente dönüşümdü. Bu geride kaldı. O dönemde işimiz çok, gücümüz azdı. Bugün kimsenin hedefleyemediklerini geride bıraktığımız bu noktada devletin resmi kayıtlarında ve bütçe rakamlarında da görülebileceği gibi en güçlü yapıya sahibiz” dedi.



