Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı!

KKTC'de turist olarak bulunan Cafer Gür (E-79), bugün saat 08:30 sıralarında, Ziyamet'te misafir olarak kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Gür’ün cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu tespit edildi.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

Mehmetçik'te, bugün saat 09:30 civarı, eski tütün fabrikasına ait paketleme yerinin çatısında bulunan asbest malzemenin sökümü yapıldığı sırada çatı üzerinde çalışmakta olan Duran Aslan (E-46) asbest malzemenin kırılması sonucu 6.60 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı. Duran Aslan kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olaylara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

