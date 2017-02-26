Yüksekten Düşen 2 Kişi Yaralandı



Girne ve Yılmazköy’de dün ayını saatlerde meydana gelen olaylarda iki kişi yüksek bir yerden düşerek yaralandı. Yılmazköy’de dün saat 12:30 raddelerinde merdiven üzerinde kaynak işi yaptığı esnada dengesini kaybeden 47 yaşındaki Efendi Aydoğan, 2.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Yaralanma sonucu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğan, yapılan tedavisi ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.Öte yandan Girne’de meydana gelen olayda ise bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki İlyas Çetin, hafif yaralandı. İnşaat içerisinde basamakları çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 1.5 metre aşağıya düşen Çetin, belini incitti. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.Yenidüzen