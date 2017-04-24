İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Yüksekte Güvenli Çalışma
İSG-BİR'in Yüksek İşler ve ODTÜ KKK'nun katkılarıyla 22 Nisan günü KTTO
salonunda düzenenlediği "Yüksekte Güvenli Çalışma" semineri ilgi duyan İSG
Uzmanları, işveren ve çalışanların katılımıyla yapıldı.
Seminer, İSG-BİR yönetim kurulu üyesi Uğur Ergün'ün yüksekte çalışmanın
önemine ve OSHA tarafından yapılan istatistiklerde ortalama 3.4 metre
üzerinde çalışırken düşen insanların %85'inin hayatını kaybettiği
bilgilerine değindiği konuşması ile başladı. Seminerde İSG-BİR Başkanı
Tezel Baykent yaptığı konuşmada, iş kazalarının önlenmesinde en önemli
etkenlerden birinin, 35/2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda zorunlu hale
getirilen risk değerlendirmesi olduğu, diğer bir önemli konunun da
çalışanların eğitilmesi olduğunu belirtti.
Baykent, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliğinin amaçları arasında, iş
kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, daha sağlıklı ve güvenli bir
çalışma yaşamının oluşturulması için çalışma yapmak yanında, İş Sağlığı ve
Güvenliği bilincinin geliştirilip uygulanması için çalışma yapmak da
bulunmaktadır diyerek, bu kapsamda en tehlikeli çalışmalardan biri olan
yüksekte çalışma konusunu işlemek, toplumu ve çalışanları bilgilendirmek
amacıyla İSG-BİR'in, Yüksek İşler ve ODTÜ KKK'nun katkılarıyla bu semineri
düzenlemiş olduğunu belirtti.
Baykent konuşmasında, dünyada hiçbir değer'in bir insan hayatından daha
önemli olmadığını belirterek, tüm teknolojik gelişme ve uygulamalara
karşın, dikkatsizlik veya insan hayatı için geliştirilmiş bulunan güvenlik
önlemlerini almadan çalışan birçok insanın, hayatını kaybetmekte, sakat
kalmakta, ciddi şekilde yaralanmakta olduğunu söyledi. Bu nedenle yüksekte
çalışmak durumunda kalan birinin, düşerek yaralanma veya ölme riskini de
beraberinde taşımaktadır dedi.
Yüksekte çalışma faaliyetleri inşaat, telekomünikasyon ve elektrik dağıtım
sektörlerinde yoğun olarak görülmektedir diyen Baykent, özellikle inşaat
sektöründeki yüksek kaza sıklığı ve ölüm oranları konunun ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir dedi.
Baykent, yüksekten düşmenin çeşitli nedenleri olduğunu belirterek, bu
nedenlerin bazılarını şöyle sıraladı;
. Kişinin yaptığı işle ilgili olarak yeterli ve istenilen donanımda
bilgiye sahip olmaması.
. Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi.
. Yöneticilerin, İSG kuralların gerekliliğine inanmaması ve bu
kuralların uygulanması için personellerini teşvik etmemeleri.
. Mühendislik olarak o sistemin, güvenli çalışmayı zorlaştırması,
. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması veya yetersiz olması.
Baret takılmaması, eldiven veya gözlük kullanmaması,
. Güvenli diye kabul edilen ama aslında güvensiz olan çalışma
yöntemleri olduğunu aktardı.
Kışın kötü hava koşullarında, yazın aşırı sıcakta yüksekte gerçekleştirilen
çalışmaların, ilave riskler doğurduğu göz önünde bulundurulmalıdır diyen
Tezel Baykent, İnşaat işinin yürütüm şartları diğer sektörlerle
kıyaslanamayacak kadar ağır olduğundan, yüksekte çalışan personelin sağlık
ve yorgunluk durumu göz önünde bulundurulmadığında, iş kazalarının daha
yoğun yaşanabileceğini söyledi.
Yüksekte çalışmada bulunan mevcut riskler, çalışanlar tarafından iş körlüğü
gibi nedenlerle hafife alınmaktadır diyen Baykent, çalışanların, yüksekte
çalışmada kurallara genellikle uymadıklarını, çünkü kurallara uymadan da
işin yapılabileceğini düşündüklerini belirtti.
Baykent, Yüksekte çalışma faaliyetlerinin, yüksek risk içeren faaliyetler
olarak değerlendirilmesi gerektiğini, faaliyet öncesi detaylı "Risk
Değerlendirme" çalışmaları yapılması, ayrıca eğitim, yeterlilik, ekipman ve
donanım konusunda azami güvence sağlanması gereğini aktardı.
İSG BİR başkanı Tezel Baykent, "Yüksekte Güvenli Çalışma" seminerinde
konuşmacı olan IRATA Level 2 belgeli sayın Cenkay Yılmaz'a, ekip arkadaşı
sayın Ahmet İrfan Başbuğ'a, Yüksek İşler'e, katkılarından dolayı ODTÜ Kuzey
Kıbrıs Kampus Yönetimine ve katılımcılara, İSG-BİR Yönetim Kurulu adına
teşekkür ederek, Seminerin herkes için yararlı olmasını diledi.
Seminerde şu konulara değinilmiştir;
. Yüksekte çalışma,
. Düşmeden korunma tedbirleri,
. Düşme durdurma sistemleri,
. Sınırlandırma konumlandırma,
. Çalışma ortamlarında dikkat edilecek hususlar,
. Düşmelerde kurtarma,
. Ekipman bakımı ve kontrolu,
. Yüksekte çalışma temel teknikleri
- Düşüş engelleme
- Düşüş durdurma,
- İşe konumlanma,
- İple erişim, konuları katılımcılara aktarılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Tezel BAYKENT