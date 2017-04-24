İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Yüksekte Güvenli ÇalışmaİSG-BİR'in Yüksek İşler ve ODTÜ KKK'nun katkılarıyla 22 Nisan günü KTTOsalonunda düzenenlediği "Yüksekte Güvenli Çalışma" semineri ilgi duyan İSGUzmanları, işveren ve çalışanların katılımıyla yapıldı.Seminer, İSG-BİR yönetim kurulu üyesi Uğur Ergün'ün yüksekte çalışmanınönemine ve OSHA tarafından yapılan istatistiklerde ortalama 3.4 metreüzerinde çalışırken düşen insanların %85'inin hayatını kaybettiğibilgilerine değindiği konuşması ile başladı. Seminerde İSG-BİR BaşkanıTezel Baykent yaptığı konuşmada, iş kazalarının önlenmesinde en önemlietkenlerden birinin, 35/2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda zorunlu halegetirilen risk değerlendirmesi olduğu, diğer bir önemli konunun daçalışanların eğitilmesi olduğunu belirtti.Baykent, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliğinin amaçları arasında, işkazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, daha sağlıklı ve güvenli birçalışma yaşamının oluşturulması için çalışma yapmak yanında, İş Sağlığı veGüvenliği bilincinin geliştirilip uygulanması için çalışma yapmak dabulunmaktadır diyerek, bu kapsamda en tehlikeli çalışmalardan biri olanyüksekte çalışma konusunu işlemek, toplumu ve çalışanları bilgilendirmekamacıyla İSG-BİR'in, Yüksek İşler ve ODTÜ KKK'nun katkılarıyla bu semineridüzenlemiş olduğunu belirtti.Baykent konuşmasında, dünyada hiçbir değer'in bir insan hayatından dahaönemli olmadığını belirterek, tüm teknolojik gelişme ve uygulamalarakarşın, dikkatsizlik veya insan hayatı için geliştirilmiş bulunan güvenlikönlemlerini almadan çalışan birçok insanın, hayatını kaybetmekte, sakatkalmakta, ciddi şekilde yaralanmakta olduğunu söyledi. Bu nedenle yüksekteçalışmak durumunda kalan birinin, düşerek yaralanma veya ölme riskini deberaberinde taşımaktadır dedi.Yüksekte çalışma faaliyetleri inşaat, telekomünikasyon ve elektrik dağıtımsektörlerinde yoğun olarak görülmektedir diyen Baykent, özellikle inşaatsektöründeki yüksek kaza sıklığı ve ölüm oranları konunun ne kadar önemliolduğunu göstermektedir dedi.Baykent, yüksekten düşmenin çeşitli nedenleri olduğunu belirterek, bunedenlerin bazılarını şöyle sıraladı;. Kişinin yaptığı işle ilgili olarak yeterli ve istenilen donanımdabilgiye sahip olmaması.. Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi.. Yöneticilerin, İSG kuralların gerekliliğine inanmaması ve bukuralların uygulanması için personellerini teşvik etmemeleri.. Mühendislik olarak o sistemin, güvenli çalışmayı zorlaştırması,. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması veya yetersiz olması.Baret takılmaması, eldiven veya gözlük kullanmaması,. Güvenli diye kabul edilen ama aslında güvensiz olan çalışmayöntemleri olduğunu aktardı.Kışın kötü hava koşullarında, yazın aşırı sıcakta yüksekte gerçekleştirilençalışmaların, ilave riskler doğurduğu göz önünde bulundurulmalıdır diyenTezel Baykent, İnşaat işinin yürütüm şartları diğer sektörlerlekıyaslanamayacak kadar ağır olduğundan, yüksekte çalışan personelin sağlıkve yorgunluk durumu göz önünde bulundurulmadığında, iş kazalarının dahayoğun yaşanabileceğini söyledi.Yüksekte çalışmada bulunan mevcut riskler, çalışanlar tarafından iş körlüğügibi nedenlerle hafife alınmaktadır diyen Baykent, çalışanların, yüksekteçalışmada kurallara genellikle uymadıklarını, çünkü kurallara uymadan daişin yapılabileceğini düşündüklerini belirtti.Baykent, Yüksekte çalışma faaliyetlerinin, yüksek risk içeren faaliyetlerolarak değerlendirilmesi gerektiğini, faaliyet öncesi detaylı "RiskDeğerlendirme" çalışmaları yapılması, ayrıca eğitim, yeterlilik, ekipman vedonanım konusunda azami güvence sağlanması gereğini aktardı.İSG BİR başkanı Tezel Baykent, "Yüksekte Güvenli Çalışma" seminerindekonuşmacı olan IRATA Level 2 belgeli sayın Cenkay Yılmaz'a, ekip arkadaşısayın Ahmet İrfan Başbuğ'a, Yüksek İşler'e, katkılarından dolayı ODTÜ KuzeyKıbrıs Kampus Yönetimine ve katılımcılara, İSG-BİR Yönetim Kurulu adınateşekkür ederek, Seminerin herkes için yararlı olmasını diledi.Seminerde şu konulara değinilmiştir;. Yüksekte çalışma,. Düşmeden korunma tedbirleri,. Düşme durdurma sistemleri,. Sınırlandırma konumlandırma,. Çalışma ortamlarında dikkat edilecek hususlar,. Düşmelerde kurtarma,. Ekipman bakımı ve kontrolu,. Yüksekte çalışma temel teknikleri- Düşüş engelleme- Düşüş durdurma,- İşe konumlanma,- İple erişim, konuları katılımcılara aktarılmıştır.İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği Başkanı Tezel BAYKENT