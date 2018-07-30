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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları yarın açıklanıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları yarın açıklanıyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:03
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları yarın açıklanıyor

SONUÇLAR ÖSYM’NİN RESMİ İNTERNET ADRESİ HTTPS://SONUC.GOV.TR ÜZERİNDEN T.C. KİMLİK NUMARASI VE ŞİFRE İLE ÖĞRENEBİLECEK

ÖSYM’nin açıklamış olduğu takvim doğrultusunda 2018 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav sonuçları yarın açıklanıyor.
Yüksek Örenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenebileceği belirtildi.
TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA …
Öğrencilerin, almış olduğu puanlara göre yine ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden 07 -14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmesi gerektiğine işaret eden Öztürkler, öğrencilere hitaben şu uyarıları yaptı:
“ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2018-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. 

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler ÖSYM’de kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
 

KKTC Kontenjanları da kılavuzda yer almaktadır ve kontenjandan yararlanmak isteyen KKTC uyruklu adaylar “(KKTC Uyruklu)” ibaresi bulunan ilgili program kodunu yazarak tercihte bulunabileceklerdir.
Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 03 -07 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.”
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 17:58
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