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23 Aralık 2016 Cuma 10:29

Yükseköğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler Açıkladı

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, üniversiteye girişte 2’nci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) açık uçlu soruların da olması için YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) çalışması olduğunu açıklayarak, bu yıl da sınavda az sayıda açık uçlu soru sorulabileceğini belirtti.

Yükseköğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler Açıkladı
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“ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE 2’NCİ AŞAMA OLAN LYS’DE AÇIK UÇLU SORULARIN DA OLMASI İÇİN ÇALIŞMA VAR, BU YIL DA SINAVDA AZ SAYIDA AÇIK UÇLU SORU SORULABİLİR”

“MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ YÜKSEK ÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞİNİN KALDIRILMASI KARARI ALINDI”

“2018’DE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERE SINAVSIZ GİRİLECEK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL”

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, üniversiteye girişte 2’nci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) açık uçlu soruların da olması için YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurulu) çalışması olduğunu açıklayarak, bu yıl da sınavda az sayıda açık uçlu soru sorulabileceğini belirtti.

Meslek lisesi mezunlarının yüksek öğretim önlisans programlarına sınavsız geçişinin kaldırılması yönünde karar alındığını da duyuran Öztürkler, “2018’de Türkiye’deki üniversitelere sınavsız girilecek haberleri doğru değil. Bu gibi hassas konularda resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin Müdürü Öztürkler, yaklaşık her yıl binin üzerinde KKTC vatandaşının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı- Lisans Yerleştirme Sınavına (YGS-LYS) girip Türkiye’deki üniversitelere yerleşmeye çalıştığına işaret etti.

Öztürkler yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi:

“TC YÖK Başkanlığıyla yapılan görüşmede üniversite giriş sınavlarının kaldırılması yönünde alınan herhangi bir karar olmadığı ifade edildi. Bununla birlikte üniversiteye girişte 2. aşama olan LYS’de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığı, bu yıl az sayıda açık uçlu soru sorulabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz günse mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yüksek öğretim önlisans programlarına yerleştirilmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılmasına yönelik karar alındı.

Bu gibi hassas konularda resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesine dikkat edilmelidir.”


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Anahtar Kelimeler
YükseköğrenimDışilişkilerÖztürkler
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