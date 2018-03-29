YÜKSEKÖĞRENİM DAİRESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE AYRILAN KONTENJANLARA BAŞVURULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

12. SINIFLARIN BAŞVURULARI OKULLAR ARACILIĞIYLA ALINDI... ÖNCEKİ YILLARDA MEZUN OLANLAR 9 NİSAN’A KADAR BAŞVURABİLECEK



Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, 2018-2019 yılında Türkiye üniversitelerinde KKTC uyruklu ve KKTC liselerinden mezun öğrenciler için ayrılan kontenjanlara başvurularla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın iş birliğiyle 2018-2019 öğretim yılı için ülkenin ihtiyaç alanlarında eleman yetiştirmek amacıyla Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek üzere Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından KKTC vatandaşı ve KKTC liselerinden mezun öğrenciler için ayrılan kontenjanların gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra öğrencilerin bilgisine sunulacağı kaydedildi.



Açıklamada, öğrenimlerine devam eden 12. sınıf öğrencilerinin kontenjan başvuruları ve gerekli belgelerinin okulları aracılığıyla Bakanlığa iletildiği, öğrencilerin Müdürlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmediği kaydedildi.



Açıklamada 2017-2018 öğretim yılından önce KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşı öğrencilerden bu yıl YKS sınavlarına katılacak olup bu kontenjanlardan faydalanmak isteyenlerin Müdürlüğe KKTC kimlik fotokopileri, lise diploma fotokopileri ve dilekçeleriyle 9 Nisan’a kadar başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.