Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru:“seçmenler, Kimlik Kartı, Polis Kimlik Kartı Pasaport Ve Ehliyet İle Oy Kullanabilecek”

Lefkoşa, 19 Haziran 18 (.): Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, seçmenlerin, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde

veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen

kimlik kartı, polis kimlik kartı, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti belgelerinden birini Sandık Kurulu’na sunmak suretiyle oylarını kullanabilecekleri bildirildi.

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ir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kurulu’na sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulu’ndan onaylatması gerektiği belirtildi.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamayacaklar

(YIL/ŞEB)