Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi “yobıs.mebnet.net” Adresinden Hizmet Vermeye Başlandığını Açıkladı



Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “yobis.mebnet.net” adresinden hizmet vermeye başlandığını açıkladı.



Daire Müdürü Ziya Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında yakın zamanda başlayacağını belirterek, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi olarak yükseköğrenimin her kademesindeki öğrencilere yeni dönem itibarı ile “yobis.mebnet.net” adresinden online olarak bazı hizmetleri vermeye başlamış bulunduklarını kaydetti.



Öztürkler, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında kayıtlı veya bu yıl itibarı ile kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin, öncelikle sisteme üye olması ve kendilerine verilen özel şifre ile sisteme giriş yapması gerektiğini belirtti.



Öztürkler, şunları dile getirdi:



“Sisteme kaydını gerçekleştiren tüm öğrencilerimiz sistemdeki bilgi bantlarından ve duyurulardan yararlanabilecekleri gibi burs başvursu, yurt başvurusu vb. işlemleri de ilgili tarihlerde sistemden online olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu süreçte öğrencilerimizin karşılaşabileceği olumsuzluk veya sıkıntıları bizlerle paylaşması sistemimizi daha da geliştirmek adına bizlere önemli katkı koyacaktır.



2018 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihini takip eden üç gün içerisinde kazandıkları üniversitelerin bölgelerindeki T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda ikamet etmek isteyen öğrencilerimizin sistem üzerinden bilgi girişlerini yapıp yurt başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte Müdürlüğümüzde şahsen başvuru kabul edilmeyecek olup öğrencilerimizin başvurularını belirtilen tarihlerde yobis.mebnet.net adresinden yapmaları önem arz etmektedir.



Bu vesile ile MEKB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi olarak yeni uygulamamızın tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için büyük kolaylıklar sağlayacağını bir kez daha belirtirken yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarı ve esenlikler dileriz.”



(HA)





