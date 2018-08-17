banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85796
ALTIN
232.668
DOLAR
6.1367
STERLİN
7.7461
EURO
6.9928
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
DEVLET DAİRELERİNDE ARİFE’NİN ARİFE’Sİ KUTLANIYOR..!
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Resmi Gazeteden Haberler...
ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ
banner282

Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi “yobıs.mebnet.net” Adresinden Hizmet Vermeye Başlandığını Açıkladı

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “yobis.mebnet.net” adresinden hizmet vermeye başlandığını açıkladı.

Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi “yobıs.mebnet.net” Adresinden Hizmet Vermeye Başlandığını Açıkladı

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “yobis.mebnet.net” adresinden hizmet vermeye başlandığını açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:32
Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi “yobıs.mebnet.net” Adresinden Hizmet Vermeye Başlandığını Açıkladı

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, “yobis.mebnet.net” adresinden hizmet vermeye başlandığını açıkladı.

Daire Müdürü Ziya Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında yakın zamanda başlayacağını belirterek, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi olarak yükseköğrenimin her kademesindeki öğrencilere yeni dönem itibarı ile “yobis.mebnet.net” adresinden online olarak bazı hizmetleri vermeye başlamış bulunduklarını kaydetti.

Öztürkler, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında kayıtlı veya bu yıl itibarı ile kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin, öncelikle sisteme üye olması ve kendilerine verilen özel şifre ile sisteme giriş yapması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, şunları dile getirdi:

“Sisteme kaydını gerçekleştiren tüm öğrencilerimiz sistemdeki bilgi bantlarından ve duyurulardan yararlanabilecekleri gibi burs başvursu, yurt başvurusu vb. işlemleri de ilgili tarihlerde sistemden online olarak gerçekleştirebileceklerdir. Bu süreçte öğrencilerimizin karşılaşabileceği olumsuzluk veya sıkıntıları bizlerle paylaşması sistemimizi daha da geliştirmek adına bizlere önemli katkı koyacaktır.

2018 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihini takip eden üç gün içerisinde kazandıkları üniversitelerin bölgelerindeki T.C. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda ikamet etmek isteyen öğrencilerimizin sistem üzerinden bilgi girişlerini yapıp yurt başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte Müdürlüğümüzde şahsen başvuru kabul edilmeyecek olup öğrencilerimizin başvurularını belirtilen tarihlerde yobis.mebnet.net adresinden yapmaları önem arz etmektedir.

Bu vesile ile MEKB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi olarak yeni uygulamamızın tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için büyük kolaylıklar sağlayacağını bir kez daha belirtirken yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarı ve esenlikler dileriz.”

(HA)


banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“hubble Bubble Show”, Kanser Hastaları Yararına Gösteri Yapacak
“hubble Bubble Show”, Kanser Hastaları Yararına Gösteri Yapacak
Dizdarlı:”içişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun Çalıştırılmasını Ciddi Biçimde İhmal Etmiştir”
Dizdarlı:”içişleri Bakanlığı 2017’de Trafik Hizmetleri Komisyonu’nun Çalıştırılmasını Ciddi Biçimde İhmal Etmiştir”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 Çocuğa Bayram Sevinci
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 Çocuğa Bayram Sevinci
Sendikal Platform Ekonomik Krizden Ortak Çıkış Aramak Amacıyla Toplantı Düzenledi
Sendikal Platform Ekonomik Krizden Ortak Çıkış Aramak Amacıyla Toplantı Düzenledi
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
Devlet Dairelerinde Arife’nin Arife’si Kutlanıyor…!
Çatalköy Belediye Başkanı, Ombudsman paporunu eleştirdi
Çatalköy Belediye Başkanı, Ombudsman paporunu eleştirdi
Lefkoşa İçin Harnup Ve Zeytin Hasadı Tarihleri Açıklandı!
Lefkoşa İçin Harnup Ve Zeytin Hasadı Tarihleri Açıklandı!
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!
Hamitköy-Gönyeli Arasındaki Yolun Tamiri İçin İhaleye Çıkıldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim