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21 Nisan 2017 Cuma 10:33

Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler, Rektörler İle Görüştü

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri ile görüştü. Görüşmede, geleceğin meslek dallarının neler olabileceğinin ele alındığı ve bu konuda ortaya bir çalışma çıktığı belirtildi.

Yüksek Öğrenim Ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler, Rektörler İle Görüştü
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GÖRÜŞMEDE GELECEĞİN MESLEK DALLARI ELE ALINDI

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri ile görüştü.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede, geleceğin meslek dallarının neler olabileceğinin ele alındığını ve bu konuda ortaya bir çalışma çıktığını kaydetti.

Yaklaşık iki ay sonra son sınıf öğrencilerin; LYS, Uluslararası Sınav Sonuçları ve üniversitelerin kendi yaptığı sınavlar neticesinde geleceklerine yön vereceklerini ifade eden Öztürkler, bu bağlamda yapılan çalışmanın öğrenciler tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesini önerdi.

(SEL) ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNE GÖRE GELECEĞİN MESLEK DALLARININ LİSTESİ EKTE

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