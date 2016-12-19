Yüksek Öğrenim Burs Başvuru Değerlendirmeleri Sürüyor

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2016-2017 Öğretim Yılı eylül dönemi burs müracaatlarının değerlendirilme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

247 ÖĞRENCİ DAHA BURS HAKKI ELDE ETTİ

Lefkoşa, 21 Aralık 16 (.): Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2016-2017 Öğretim Yılı eylül dönemi burs müracaatlarının değerlendirilme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü değerlendirmesi tamamlanan ve burs hakkı elde eden 247 öğrenci ve geliri kriter üstü 25 öğrenci daha belirlendiğini belirtti.

Açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü değerlendirme yaptıkça, basın yayın yoluyla duyurulacağı kaydedildi.

Değerlendirme sonuçlarına göre burs hakkı elde eden öğrencilerin ivedi olarak Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvuru yapıp, dosya tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacak. Ayrıca gelir yönünden kriter üstü olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebilecek.

Bu sonuçlar www.mebnet.net adresinden de takip edilebilecek.

(FEZ/ŞEB) LİSTE EKTE