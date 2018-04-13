YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BURS ALMAYA HAK KAZANANLARI DOSYA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇAĞIRDI

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü ilk kez burs hakkı elde eden öğrencilerin, “dosya tamamlama işlemleri” için ivedi olarak daireye başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.



Daireden yapılan yazılı açıklamada, dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı kaydedildi. Gelir yönünden kriter üstü olarak değerlendirilen öğrencilerin, bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itirazda bulunabileceği ifade edildi.



Sonuçlar www.mebnet.net adresinden de yayımlanacak. Sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak daireye iletilen başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.