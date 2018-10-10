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Yüksek Öğrenim Burslarına Son Başvuru 12 Ekim Cuma

Yüksek Öğrenim Burslarına Son Başvuru 12 Ekim Cuma

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:25
Yüksek Öğrenim Burslarına Son Başvuru 12 Ekim Cuma

BAKANLIK, BAŞVURULARINI https://yobis.mebnet.net ÜZERİNDEN TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERİ UYARDI

 

Yüksek öğrenim burslarına son başvuru tarihinin Cuma olduğunu hatırlatan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencileri uyardı.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, https://yobis.mebnet.net adresli internet sitesi üzerinden yapılması gereken başvuruların en geç 12 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

 

Öztürkler, sisteme sadece üyelik gerçekleştirip burs başvurusunu tamamlamayan veya sistem üzerindeki işlemlerini gerekli şekilde tamamlamayan öğrencilerin burs taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı uyarısında da bulundu.

 

Öztürkler, bu yıl ilk kez burs başvurusu yapan yükseköğrenim öğrencileri yanında geçmiş dönemlerde Müdürlüğe farklı kategorilerde burs hakkı kazanıp devamını talep eden öğrencilere de 2018-2019 Eylül dönemi burs başvurularını yenilemelerini vurguladı.

 

Başvuru işlemini tamamlayan her öğrencinin kayıtlı e-mail adresine sistem üzerinden bir “Burs Başvuru Kodu” gönderileceğini bildiren Öztürkler, isteyen öğrencilere bu kod ile sistem üzerinden burs başvuru belgelerinin çıktısının da verilebileceğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 16:26
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