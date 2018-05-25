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Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!

“KANADA’YA YERLEŞMEK DÜŞÜNCESİNDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ”

Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!

“KANADA’YA YERLEŞMEK DÜŞÜNCESİNDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ”

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!


“KANADA’YA YERLEŞMEK DÜŞÜNCESİNDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ”

 Yüksek Mahkeme Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası ile neticelendirdiği davalar arasında bağlantı kurulmasının en hafif şekli ile gerçeklerin çarpıtılması niteliğinde olduğunu kaydetti.
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın istifası hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın görevinden istifa etmesi üzerine Yargıya yönelik yapılan eleştiri ve yorumların yersiz olduğunun anlaşılması için aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması zaruri olmuştur” denildi.
Yapılan açıklamada görevinden istifasını Yüksek Adliye Kurulu’na 24 Mayıs 2018 tarihli yazı ile bildiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın, 1 Ekim 2010 tarihinde Yargıç, 4 Ocak 2016 tarihinde Kıdemli Yargıç olarak atandığı kaydedildi.

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“KANADA’YA YERLEŞMEK DÜŞÜNCESİNDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ”
Bugüne kadar görevini en iyi şekilde yerine getirdiği dile getirilen Reynar’ın İngilizce dilini geliştirmek için 2017 yılı Adli Tatil döneminde Yüksek Adliye Kurulu’ndan 3 aylık izin talep ettiği dile getirilen açıklamada, kendisine 1 Temmuz 2017 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında, bu maksat ile ödenekli izin verildiği ifade edildi.
Açıklama şöyle devam etti:
“Bu dönemi yargıcımız Kanada’da dil eğitiminde geçirmiştir. Kanada’dan döndükten sonra 2017 yılının Ekim ayında, Kanada üniversitelerine doktora eğitimi için müracaat etmeyi düşündüğünü Yüksek Mahkeme Başkanı’na sözlü olarak bildirmiş ve görevinden istifa ederek Kanada’ya yerleşmek düşüncesinde olduğunu da ayrıca ifade etmiştir. Yüksek Mahkeme Başkanı, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın talebi üzerine Toronto Üniversitesi, University of York ve Ryerson Üniversitesi’ne tavsiye mektubu da yazmıştır.”
“İSTİFA İLE NETİCELENDİRDİĞİ DAVALAR ARASINDA BAĞLANTI KURULMASI, EN HAFİF ŞEKLİ İLE GERÇEKLERİN ÇARPITILMASI NİTELİĞİNDEDİR”
Reynar’ın görevinden ayrılma ve yurt dışına yerleşme düşüncesine varmasının tamamen kendi tasarrufu olduğu vurgulanan açıklamada “İstifası ile neticelendirdiği davalar arasında bağlantı kurulması, en hafif şekli ile gerçeklerin çarpıtılması niteliğindedir” denildi.
Açıklamada ayrıca; “30.6.2018 tarihine kadar göreve devam etme ve 2.7.2018 tarihi itibarıyla izne çıkma doğrultusunda dilekçe vermiş olmasına rağmen Kıdemli Yargıç bugün itibarı ile izinlerini kullanmaya başlamış bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 18:46
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