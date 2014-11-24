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Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak BKP’yi Ziyaret Etti

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyet Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak BKP’yi Ziyaret Etti

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyet Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

24 Kasım 2014 Pazartesi 10:22
Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak BKP’yi Ziyaret Etti
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 Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyet Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) ziyaret etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ziyarette yaptığı konuşmada, yargının genel sorunları ve önümüzdeki seçimlerde yargıyı ilgilendiren hususlarda bir anayasa değişikliği yapılabilir mi konusunda araştırma içerisine girdiklerini belirtti.

Bu çerçevede siyasi partileri ziyaret ederek görüşlerini almayı uygun bulduklarını ifade eden Öneri, ilk ziyareti de BKP’ye gerçekleştirdiklerini söyledi.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise, yargının hukuk devletlerinin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, ülkede her kesimin olduğu gibi yargının da sorunları olduğunu vurguladı.

Herkesin yargıdan büyük beklentileri olduğunu bu nedenle yargının zaman zaman partiler ve kurumlar hatta yargı mensupları tarafından eleştirildiğine işaret eden İzcan, ülkede çözümlenemeyen yolsuzluklar olduğunu ve suç oranının da her geçen gün arttığını söyledi.

İzcan, bunun yargının değil ülkeyi yönetenlerin suçu olduğunu savunarak, yargının yükünün de her geçen gün arttığını ve ezildiğini kaydetti.
İzcan, görüş ve önerilerini aktaracaklarını, eşgüdümle hareket edilirse, huzurlu bir ülkede insanca yaşamanın sağlanacağını belirtti.


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