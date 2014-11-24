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Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri’nin Siyasi Partilere Yönelik Ziyaretleri Sürüyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyetin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri’nin Siyasi Partilere Yönelik Ziyaretleri Sürüyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyetin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:11
Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri’nin Siyasi Partilere Yönelik Ziyaretleri Sürüyor
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ÖNERİ, BKP’NİN ARDINDAN YKP’Yİ ZİYARET ETTİ

 Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyetin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri, Birleşik Kıbrıs Partisi’ne (BKP) gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Yeni Kıbrıs Partisi’ni (YKP) de ziyaret etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri yaptığı konuşmada, yargının daha ileri götürülmesi, geciken adaletin ortadan kaldırılması amacıyla bir girişim başlattıklarını belirterek, Yüksek Mahkeme ile ilgili şu an yürürlükteki anayasada bulunan hükümlerin güncelliğini yitirdiğini kaydetti.

“Yargıç sayısı bugünkü ihtiyaca cevap veremiyor, Yüksek Mahkeme’deki gecikmelerin sebeplerinden biri de budur; acaba bunlar ortadan kaldırılabilir mi? Önümüzdeki seçimlere sadece yargıyı ilgilendiren noktalarda referanduma götürecek bir süreç yaşanabilir mi?” diyen Şafak Öneri, siyasi partilere yönelik gerçekleştirmekte oldukları ziyaretlerde bunun arayışı içerisinde olduklarını vurguladı.

Üniversitelere yaptıkları ziyaretlerde, diğer dersler yanında ‘Kıbrıs Hukuku’ ile ilgili eğitim verilmemesi konusunu ele aldıklarını belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, usul şahıs ve temel hukuk konularının üniversitelerde zorunlu ders olarak verilmesini istediklerini kaydetti.

DURDURAN

YKP Parti Meclisi Üyesi Alpay Durduran ise, yargının başı Yüksek Mahkeme’nin  gerçekleştirdiği ziyaretin parti için bir ilk olduğunu ifade ederek, yapılan ziyaretin görüşlerini zenginleştireceğini kaydetti.

Yargının sorunları ile yargıda gecikmenin büyük bir sorun olduğunu ifade eden Durduran,  YKP olarak bunun farkında olduklarını söyledi.

“Son anayasa değişikliği kampanyasında bunlara yanıt verecek pek fazla birşey bulamadık.  Yargıç sayısı artırılması konusu,  şekilsel olması ve bundan olumlu birşey çıkacağına inanmadık ve bizler ‘hayır’ kampanyasına katıldık” diyen Durduran, YKP’nin yargının daha geniş kapsamlı ele alınması  gerektiğine inandığını belirtti.

Konunun yargıdan ayrı olarak düşünülemeyeceği, yargıyla beraber onun desteğini alarak sonuç alınabileceğini ifade eden Alpay Durduran, yargının sorunları hakkında yargı dışındakilerin pek birşey bilmediklerini savundu.

Bu konuda üniversitelerin de olumlu katkı yapamayacaklarını ileri süren Durduran, ülkedeki yüksek öğretim kurumlarının daha çok Türkiye hukukunu incelemekte olduklarını iddia etti.

Alpay Durduran, buna konunun uygulaması ile uğraşan savcı ve avukatların katkı koyabileceklerine işaret etti.

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