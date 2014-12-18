Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri, Eroğlu’nu Ziyaret Etti

ÖNERİ, CUMHURBAŞKANI EROĞLU’NA GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ BAZI ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ ÖNERİLERİNİ SUNDU

EROĞLU: “YÜKSEK MAHKEME İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ÖNERİLER BENCE DE KABUL EDİLMESİ GEREKEN ÖNERİLERDİR”

ÖNERİ: “SIKINTILARIN BAŞINDA YARGIÇ SAYISI GELİYOR”

Anayasa’daki yargıyla ilgili bazı maddelerde değişiklik yapılarak Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde referanduma sunulmasını isteyen Yüksek Mahkeme, önerilerini siyasi partilerin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’yla paylaştı ve destek talep etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret ederek, adaletin daha erken tecelli edebilmesi ve daha adil bir yargı düzeni için gerekli olduğunu düşündükleri anayasal değişikliklerle ilgili önerilerini sundu.

“SIKINTILARIN BAŞINDA YARGIÇ SAYISI GELİYOR”

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Şafak Öneri, adaletin erken gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve daha adil bir yargı düzeni oluşturabilmek için tespit ettikleri bazı anayasal sıkıntılar olduğunu söyledi. Öneri, bu sıkıntıların başında Anayasa’da belirtilen Yüksek Mahkeme yargıç sayısının yetersizliğinin geldiğini belirtti.

İdari davaların iki dereceli olmasının da sıkıntı yarattığını söyleyen Öneri, aciliyet sıralamasında önde gördükleri başka sorunlar bulunduğunu da ifade etti.

5 MADDEDE DEĞİŞİKLİK İSTEMİ

Öneri, Anayasa’da yargı ile ilgili bölümde de yapılması gereken çok daha fazla tadilat bulunduğu görüşünde olmalarına rağmen tartışmaya müsait bir zaman olmadığından, öncelikleri arasında gördüklerinin ele alınabilmesi için Anayasa’nın 5 maddesinde değişiklik yapılması isteğinde olduklarını anlattı.

Bu değişikliklerle ilgili görüşlerini Meclis’e aktarmak istediklerini vurgulayan Öneri, siyasi partiler tarafından bir konsensüs sağlanabilirse bunların öneri haline getirilip Meclis’e sunulması ve yasallaşması, sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk oylamasına sunulmasını amaçladıklarını anlattı.

“OLUMLU VE SICAK İLGİ GÖRDÜK, UMUTLANDIK”

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, bu nedenle tüm siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tümünden olumlu ve sıcak bir ilgi gördüklerini ve bunun kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Öneri, katkılarını ve bilgilerini almak için Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu da ziyaret ettiklerini kaydetti.

“YARGIYA GÜVEN... HASSASIZ”

Ziyaretlerinde partilerden sadece kendi görüşlerini ve önerilerini değerlendirmeleri ve başka hiçbir konuda referanduma yönelik öneri sunmamalarını rica ettiklerini kaydeden Öneri, böyle bir durumda veya konsensüs olmadan referanduma gidilmesi durumunda bunun yargıya bir güven sorununu da birlikte getireceğini, bu noktada çok hassas olduklarını vurguladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Öneri, eğer kendi önerileri başka maddelerle veya konuyla ilgili olmayan başka maddelerle karıştırılırsa ve birlikte referanduma sunulmak istenirse bu işten geri duracaklarını da kaydetti.

Öneri, kendi değişiklik önerilerinin tartışılabileceğini, geliştirilebileceğini ve konsensüse varılırsa yargıyla ilgili diğer bölümlerin de referanduma eklenebileceğini ifade etti.

EROĞLU: “DAVALARIN SÜRATLE SONUÇLANMASI İÇİN...”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da hem kendisinin, hem de halkın yargının davalarda, kısa zamanda karar vermesini arzuladığını söyledi.

Eroğlu, kendisine de sunulan Anayasa değişikliği önerilerinin Yüksek Mahkeme’nin genel davalarda süratle sonuç alıcı çalışmalar yapılabilmesi için hakim sayısının artırılması ve mahkeme safhasında yardımcı diğer faktörlerin geliştirilmesi için yapıldığını bildiğini belirtti.

Yüksek Adliye’nin yer sorunu olduğunu da bildiklerini ifade eden Eroğlu, yakın bir gelecekte Yüksek Mahkeme için ayrı bir bina yapılma şansı doğması temennisinde bulundu.

Meclis’teki siyasi partilerin bu önerileri Meclis safhasına taşıması, genel kuruldan geçmesi ve referanduma sunulacak şekle getirilmesinin önemli olduğunu belirten Eroğlu, “İnşallah düşündüğünüz şekilde bir sonuç alırız” dedi.

“BENCE DE KABUL EDİLMESİ GEREKEN ÖNERİLER”

Anayasa değişikliği denince çeşitli görüşler ve pek çok değişikliğin gerçekleşmesi düşüncesi taşıyan siyasi partiler bulunduğunu da belirten Eroğlu, “Onlar da bu olayla karışır mı, karışmaz mı, karıştırırlar mı, karıştırmazlar mı bilemem ama neticede Yüksek Mahkeme için düşündüğünüz öneriler bence de kabul edilmesi gereken önerilerdir” diye konuştu.