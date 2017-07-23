Yukarı Dikmen’de Arazi Yangını…

Yukarı Dikmen'de saat 15:15’de çıkan ve yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınan yangında, ahşap bir bahçe evi kısmen yanarken, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, su deposu mevkiinde çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangına; itfaiye, askeri personel, orman dairesi ekipleri ve Dikmen Belediyesi'ne ait tankerlerin yardımıyla müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre bölgede, sahibi henüz tespit edilemeyen ahşap bir bahçe evinin kısmen yandığı, yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların ise tamamen yandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



