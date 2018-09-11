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Yuka Blend Street Festivali Başladı

FESTİVAL KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yuka Blend Street Festivali Başladı

FESTİVAL KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

11 Eylül 2018 Salı 18:42
Yuka Blend Street Festivali Başladı

FESTİVAL KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

FESTİVAL SÜRESİNCE SURLARİÇİ’NİN BİRÇOK NOKTASINA KURULAN SERGİLER, HAFTA BOYUNCA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Lefkoşa, 11 Eylül 18 : Studio 21 tarafından düzenlenen ve dün başlayan Yuka Blend Street Festivali kapsamında 16 Eylül Pazar gününe kadar ‘aerial yoga’, ‘bisiklet günü’, ‘dans karşılaşması’, heykel yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve çeşitli sanatçılar konserler verecek.
Festival kapsamında gerçekleşecek etkinlikler, Stüdyo 21 tarafından hazırlanan etkinlik haritası aracılığıyla takip edilebilecek.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden adaya gelen sokak sanatçılarının Surlariçi bölgesini sanatla renklendireceği ve etkinlik günleri; ‘hava’, ‘ateş’, ‘su’ ve ‘toprak’ temalarıyla temsil edilen festival süresince Surlariçi’nin birçok noktasına kurulan sergiler, hafta boyunca ziyarete açık olacak.
Festival güzergâhı boyunca, gezici kütüphane, gezici kahveci gibi hizmetlerde sokaklarda olacak
Yapılan açıklamaya göre, festivalin son günü olan 16 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’da dünyaca ünlü neyzen Mercan Dede Yuka Blend sahnesinde olacak.
DÜNKÜ ETKİNLİKLER
İtalya, Peru ve Türkiye’den gelen sanatçıların duvar boyamaları ile dün akşam başlayan Festival 19.00’da Bedesten’de sosyal konuların anlatıldığı interaktif bir sunumla devam etti.
Derviş Gökhan Zeybek ve Mete Hatay’ın gerçekleştirdiği sunum nitelikli etkinlikte; çeşitli dans gösterileri, müzik ve boyama ‘work-shop’ları yer aldı.21.00’a kadar devam eden geceye çok sayıda sanatsever ve bölge halkı katılım sağladı. Geceye Cahit Kutrafalı ve grubu müzikleriyle eşlik etti.
Festival, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Atakom Limited, Lefkoşa Türk Belediyesi, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Velespeed, Yapım İnşaat, Kale Boya, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gençlik Dairesi, Kızılay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
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