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Yuder 1’inci Genel Kurulu Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Çağdaş Yunan Dili ve Yunancayla ilgili bölümlerin mezunlarının bir araya gelerek oluşturduğu Yunan Dili Derneği (YUDER), 1’inci Genel Kurulu’nu dün gerçekleştirdi.

Yuder 1’inci Genel Kurulu Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Çağdaş Yunan Dili ve Yunancayla ilgili bölümlerin mezunlarının bir araya gelerek oluşturduğu Yunan Dili Derneği (YUDER), 1’inci Genel Kurulu’nu dün gerçekleştirdi.

18 Kasım 2018 Pazar 08:15
Yuder 1’inci Genel Kurulu Dün Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Çağdaş Yunan Dili ve Yunancayla ilgili bölümlerin mezunlarının bir araya gelerek oluşturduğu Yunan Dili Derneği (YUDER), 1’inci Genel Kurulu’nu dün gerçekleştirdi.

Yunan Dili’nde farkındalık yaratmak; diğer yabancı dillerin yanında Yunanca’nın aktif hale getirilmesi, Yunanca bilenler, Yunan Dili bölümü bitirenler ve/veya adada Yunanca ile ilgili olarak katkıda bulunan/ bulunacak kişilerin tek çatı altında toplanması, söz konusu kişilerin sorunlarıyla ilgilenip çözüm aranması; Yunan Dili hususunda tercüme talep edecek kişi ve kurumlara belirlenmiş standartlar üzerinden yardımcı olunması amacıyla kurulan YUDER, dün, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirdiği 1’inci Genel Kurul çerçevesinde,  yetkili organların seçimini gerçekleştirdi.

YUDER Yönetim Kurulu üyeliğine, Şifa Aslan, Fatma Tahsin Keleş, Çağdaş Polili, Arif Malek, Tünay Mertekçi, Çise Özverel, Laçin Önel; Denetim Kurulu’na Şerife Damdelen, Bilgin Şenyurt Polatcan, Hamit Sakallı, Bahar Yandaş;  Disiplin Kurulu’na ise Şeniz Edip, Şizen Gazi, Çise Erdoğa ve Ahmet  Karagözlü seçildi.

YUDER, Genel Kurulu’nda ayrıca derneğin oluşumuna katkı bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

(FK/HA)

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