Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!

Tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu, ölümünün yedinci yılında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun düzenleyeceği törenle, 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda kabri başında anılacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na, radyo ve televizyon yayıncılığına, spor ve eğitime ayrıca Yüksek Yayın Kurulu’na yıllarca hizmet veren ve bu alanların gelişmesinde büyük payı olan Yücel Köseoğlu’nu anmanın bir vefa duygusu olduğu” belirtildi.

