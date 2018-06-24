YSK’dan ilk resmi sandık olarak 126 numaralı sandık sayıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçları açıklamaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu’nda ilk resmi sandık olarak 126 numaralı sandık sayıldı.
Lefkoşa İlçesi Lefkoşa Belediye Başkanlığı Seçimi
Toplam Sandık Sayısı: 143
Açılan Sandık Sayısı: 1
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 38.462
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 106
Seçime Katılma Oranı:
Geçerli Oy Sayısı: 96
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
Mehmet Harmancı(TDP) :% 35
Hasan Sertoğlu(UBP) :% 43
Gencay Eroğlu(DP) :% 11
Mehmet Ünal Bay(YDP) :% 1
Çetin Sadeli(Bağımsız) :% 4
Arif Salih Kırdağ(Bağımsız) :% 2