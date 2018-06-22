banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95807
ALTIN
191.530
DOLAR
4.6872
STERLİN
6.2284
EURO
5.4513
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu

İSMAİL LORD, OLCAY SÜRER, MEHMET KELEŞZADE VE HÜSEYİN TANER SEÇİLMİŞ SAYILDI

Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu

İSMAİL LORD, OLCAY SÜRER, MEHMET KELEŞZADE VE HÜSEYİN TANER SEÇİLMİŞ SAYILDI

22 Haziran 2018 Cuma 15:07
Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu
İSMAİL LORD, OLCAY SÜRER, MEHMET KELEŞZADE VE HÜSEYİN TANER SEÇİLMİŞ SAYILDI
Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Yüksek Seçim Kurulu,  Gazimağusa İlçesi  Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği  adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.
YSK’nın duyurusu şöyle:
“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, 85 sayılı, 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Ek.III’te, A.E.491’de ilan edilmişti.
banner277
Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği  adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, 21 Haziran 2018 tarihinde vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle; değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 62. maddesi uyarınca seçim işlemlerinin durdurulduğu ve aşağıdaki adayların seçilmiş oldukları ilân olunur.
Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları 
1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner
 (AK/ŞEB)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor
İlahiyat Koleji Tartışmaları…ktös Genel Sekreteri Elcil: “bu Yaygara Siyasi Rant Sağlamaya Yöneliktir”
İlahiyat Koleji Tartışmaları…ktös Genel Sekreteri Elcil: “bu Yaygara Siyasi Rant Sağlamaya Yöneliktir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim