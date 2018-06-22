Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu

İSMAİL LORD, OLCAY SÜRER, MEHMET KELEŞZADE VE HÜSEYİN TANER SEÇİLMİŞ SAYILDI
Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Yüksek Seçim Kurulu, Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.
YSK’nın duyurusu şöyle:
“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, 85 sayılı, 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Ek.III’te, A.E.491’de ilan edilmişti.
Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları
1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner
(AK/ŞEB)
Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Yüksek Seçim Kurulu, Gazimağusa İlçesi Beyarmudu-Beyarmudu ihtiyar heyeti üyeliği adaylarından olan Ziyat Düzova’nın, dün vefat etmesi sonucunda, aday sayısının seçilmesi gereken kişi sayısına eşit olması nedeniyle seçim işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.
YSK’nın duyurusu şöyle:
“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listeleri, 85 sayılı, 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Ek.III’te, A.E.491’de ilan edilmişti.
Gazimağusa İlçesi; Beyarmudu-Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği adayları
1.İsmail Lord; 2.Olcay Sürer; 3. Mehmet Keleşzade; 4. Hüseyin Taner
(AK/ŞEB)