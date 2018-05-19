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YSK, Sandık Seçmen Listelerini Yarın Askıya Alıyor...

26 MAYIS’A KADAR ASKIDA KALACAK LİSTELERE İTİRAZ VE BAŞVURU YAPILABİLECEK

YSK, Sandık Seçmen Listelerini Yarın Askıya Alıyor...

26 MAYIS’A KADAR ASKIDA KALACAK LİSTELERE İTİRAZ VE BAŞVURU YAPILABİLECEK

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:52
YSK, Sandık Seçmen Listelerini Yarın Askıya Alıyor...

26 MAYIS’A KADAR ASKIDA KALACAK LİSTELERE İTİRAZ VE BAŞVURU YAPILABİLECEK

KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri Sandık Seçmen Listeleri yarın askıya alınıyor.

26 Mayıs’a kadar askıda kalacak sandık seçmen listelerine 7 gün içinde itiraz veya başvuru yapılabilecek. İtiraz ve başvurular, listelerin askıda bulunduğu yerde ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu bugün yayınladığı 12 ve 13 numaralı duyurularda, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili Sandık Seçmen Listeleri Askı Bildirileri’nin yarın askı yerlerine asılacağını açıkladı.

CETVELLER BRTK’DE OKUNACAK

Listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller yarın BRTK radyosunda okunacak ve Vatan Gazetesi’nde yayımlanacak.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerine ait cetveller sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait cetveller ise 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacak.

“SEÇMEN LİSTELERİ 26 MAYIS’A KADAR ASKIDA KALACAK”

Sandık seçmen listeleri, 26 Mayıs’a kadar, 7 gün askıda kalacak. Listeler, bu süre içerisinde saat 09.00’dan 19.00’a kadar incelenebilecek.

Listelere itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00-19.00; diğer günlerde ise saat 9.00-10.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasında listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilecek.

YAZILI DELİL ŞART

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Listelere yapılacak itiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekiyor.

“Yazılı delil”le, kimliği ve yurttaşlığı belgelemek bakımından kimlik kartıyla pasaport; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belge kastediliyor.

DUYURU

YSK’nın 13 numaralı duyurusu aynen şöyle:

“24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri 20 Mayıs 2018 tarihinde askıya alınacaktır. Listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller 20 Mayıs 2018 tarihinde Bayrak Radyosunda okunacak ve aynı tarihte Vatan Gazetesinde yayımlanacaktır. 

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra, 
Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosunda okunacaktır.

Sandık Seçmen Listeleri, 26 Mayıs 2018 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır.  Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 19.00’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyle veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir. 

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır”




 


Son Güncelleme: 19.05.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
YSKSandıkSeçmenListesi
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