YSK PAZAR GÜNÜ OY VERMENİN 08.00’DE BAŞLAYIP 18.00’DE TAMAMLANACAĞINI AÇIKLADI



19.00’A KADAR SEÇİM VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ HABER, TAHMİN VE YORUM YAPMAK YASAK



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’nde oy verme sürecinin saat 08.00’de başlayıp 18.00’de tamamlanacağını açıkladı.



YSK’nın 24 numaralı duyurusuna göre, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104’üncü maddesi uyarınca, Pazar günü saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.



Radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.



Yasa gereğince oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:



“1. Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak.



2. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek.



3. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.”