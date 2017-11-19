YSK, NÜFUSUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU YAPTI



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke nüfusunun belirlenme metoduna ilişkin duyuru yaptı.YSK duyurusunda, en son 8 Şubat 1998 yılında sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, yapılacak yerel seçimlerde (28 Haziran 1998 ) kullanılmak üzere sadece KKTC yurttaşı olup KKTC sınırları içinde yaşayan kişilerin nüfus sayımının yapıldığına dikkat çekildi.Duyuruda, “bu sayımın neticesinde, seçmen ve nüfus kütükleri oluşturulduğu, oluşan bu kütüğün devamlılığını sağlamak için 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 38 (1) maddesi gereği; üç aylık dönemler itibarıyle Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar nezdinde yapılan sadece KKTC yurttaşı olanların doğum ve ölüm kayıtları ile ilk kez KKTC kimlik kartı alıp yurttaş olanların ve yurttaşlıktan çıkarılanların, kütüklerde gerekli işlemleri yapılarak güncellenmektedir” denildi.8 Şubat 1998 Nüfus Sayısı : 162,48228 Haziran 1998 Yerel seçim nüfus sayısı: 163,6106 Aralık 1998 Genel Seçim nüfus sayısı: 163,86015 Nisan 2000 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 170,30430 Haziran 2002 Yerel Seçim: 177,41614 Aralık 2003 Genel Seçim: 183,60424 Nisan 2004 Referandum: 184,35020 Şubat 2005 Genel Seçim. 188,12817 Nisan 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 188,37225 Haziran 2006 Yerel seçimi: 191,38919 Nisan 2009 Genel Seçim 200,46618 Nisan 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 203,26027 Haziran 2010 Yerel seçimi 204,24628 Temmuz 2013 Genel Seçimi: 214,04030 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi 218,6098 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi 230,747Duyuruda, 1998 yılında bugüne nüfusun 68 bin 265 arttığına dikkat çekildi.