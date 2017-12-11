YSK, Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için kesinleşen aday listeleri, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 61. maddesi uyarınca, başvuru sırasına göre ilan etti;