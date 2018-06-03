YSK Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
YSK kesinleşen adaylar ile seçilmiş olanları iki ayrı listeyle ilan etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.
YSK kesinleşen adaylar ile seçilmiş olanları iki ayrı listeyle ilan etti.