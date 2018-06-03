YSK Kesinleşen Aday Listelerini İlan Etti..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.

Kesinleşen adayların ilanıyla, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan bir çok yerde muhtar ve aza adayları seçilmiş oldu.

YSK kesinleşen adaylar ile seçilmiş olanları iki ayrı listeyle ilan etti.