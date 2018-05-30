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YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimde aday olan kamu görevlileri ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesinin ardından 3 Haziran itibarıyla izne çıkmaları gerektiğini bildirdi.

YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimde aday olan kamu görevlileri ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesinin ardından 3 Haziran itibarıyla izne çıkmaları gerektiğini bildirdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12
YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimde aday olan kamu görevlileri ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesinin ardından 3 Haziran itibarıyla izne çıkmaları gerektiğini bildirdi.

YSK, 19 numaralı duyusuyla, 24 Haziran’da yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” için, Seçim ve Halkoylaması Yasası ile Anayasa’nın ilgili maddelerini hatırlatarak, kamu görevlisi adaylar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesi üzerine 3 Haziran’da izne çıkmaları gerektiğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 17:18
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