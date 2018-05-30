YSK, kamu görevlisi, kamu kuruluşu ve kooperatiflerde çalışan adayların 3 Haziran’dan itibaren izne çıkması gerektiğini duyurdu

YSK, 19 numaralı duyusuyla, 24 Haziran’da yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” için, Seçim ve Halkoylaması Yasası ile Anayasa’nın ilgili maddelerini hatırlatarak, kamu görevlisi adaylar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesi üzerine 3 Haziran’da izne çıkmaları gerektiğini kaydetti.
YSK, 19 numaralı duyusuyla, 24 Haziran’da yapılacak “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri” için, Seçim ve Halkoylaması Yasası ile Anayasa’nın ilgili maddelerini hatırlatarak, kamu görevlisi adaylar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, kamu kuruluşlarında veya kooperatif kuruluşlarında çalışan adayların adaylıklarının 2 Haziran’da kesinleşmesi üzerine 3 Haziran’da izne çıkmaları gerektiğini kaydetti.