 YSK'dan önemli açıklama!

Siyasi Partiler ise seçim hazırlıkları çerçevesinde aday belirlemeye odaklandı. Bugün itibarıyla seçime katılacağını açıklayan 8 partiden yalnızca ikisi adaylarını belirledi.

7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime yönelik takvim ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulu, bugün ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını açıkladı. Buna göre, nüfusu 60 bin 488 olan Lefkoşa,16; 48 bin 91 olan Mağusa 13; 38 bin 920 olan Girne 10; 19 bin 720 olan İskele 5; 14 bin 792 olan Güzelyurt 4; 6 bin 657 olan Lefke 2 milletvekili çaıkaracak.

Siyasi Partiler ise seçim hazırlıkları çerçevesinde aday belirlemeye odaklandı. Bugün itibarıyla seçime katılacağını açıklayan 8 partiden yalnızca ikisi adaylarını belirledi.

Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, 7 Ocak seçimlerindeki aday listesi ve sıralamasını belirlemek için yarın ön seçime gidecek.

Ulusal Birlik Partisi’nin adaylarını belirleyeceği kurultay saat 08.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, Cumhuriyetçi Türk Partisi ise saat 09.00’da YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, yarın yapılacak kurultayda 65 aday adayının, aday listesine girmnek için yarışacağını söyledi. Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin 7 adayını ise kontenjan ile belirlendiğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise yarınki kurultayda 53 aday adayının, ön seçime gireceğini, ön seçim sonucunda aday liste ve sıralamasının belirleneceğini kaydetti. Sorakın, CTP listesinindeki genel başkan dahil 10 kişinin konetnjanla belirlendiğini kaydetti.

Demokrat Parti’de de aday adayları belirlendi ancak kesin aday listesi için çalışmalar devam ediyor.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, aday belirleme çalışmaları çerçevesinde bu akşam Parti Meclisi’nin toplanaarak aday belirleme yöntemine kararver eceğini kaydetti.

Özcafer, Tüzük gereği 10 kontenjan kullanılacağını, kontenjanların bölgelere göre belirlenmesini ise Genel Başkan’ın yapacağını belirtti.

TDP’de ise aday adayı başvuru süreci bugün sona erecek. TDP Genel Sekreteri Asım İdris, başvuru süresinin dolmasının ardından MYK ‘nın toplanacağını ve genel değerlendirmenin ardından aday adayı listesinin kesinleşecağını söyledi. Aday listesi ve sıralamasının 26 Kasım’da yapılacak kurultayda belieleneceğini ifade eden Asım İdris, şu ana kadar 55 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ifade etti. İdris, 50 kişilik aday listesinin 9’unun kontenjanlarla belirlendiğini de kaydetti.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, milletvekili adaylarını partinin dün akşamki Değişim ve Kurtuluş Şöleni sonrası yapılan önseçimle belirledi.

TKP-YG Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu’dan alınan bilgiye göre, önseçimde aynı oyu alan adayların sırası için yapılacak kuranın ardından aday listesi bugün açıklanacak.

Mehmet Davulcu, önseçimde, 52 milletvekili aday adayının yarıştığını ve 50 ismin belirlendiğini belirtti.

Davulcu, seçimde yarışacak listenin hukuken TKP YG aday listesi olarak adlandırılmakla birlikte BKP ile Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın sürdüğünü ve bu partiden adayların da listede yer aldığını kaydetti.

Halkın Partisi aday belirleme sürecini tamamladı. Parti Genel Sekreteri Tolga Artakan, Parti Meclisi’nin 13 Kasım’da yaptığı toplantıda 92 aday adayı arasından 50 kişilik aday listesini belirlediğini söyledi.

Atakan, HP’nin kontenjanla aday belirlemediğini tüm aday adaylarının parti meclisi seçiminden geçtiğini kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi ise milletvekili adaylarını 20 Kasım Pazartesi günü belirleyecek.

BRT muhabirinin Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan aldığı bilgiye göre, YDP 19 Kasım Pazar günü Tüzük Kongresi yapacak ve aday belirleme yetkisini bir defaya mahsus Parti Meclisi’ne verecek.

20 Kasım Pazartesi günü de Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi toplanarak milletvekili adaylarını belirleyecek ve sıralamalarını yapacak.

Erhan Arıklı, 10 kontenjanın nasıl kullanılacağına Parti Meclisi’nin karar vereceğini söyledi. Arıklı, milletvekilliği adaylığı için YDP’ye 62 başvuru yapıldığını da kaydetti.

Milliyetçi Demokrasi Partisi de, 7 Ocak 2018’de yapılacak milletvekili erken genel seçimlerinde yarışacak adaylarını 25 Kasım’da kamuoyuna duyuracak.

MDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun’dan alınan bilgiye göre, parti tüzüğü uyarınca milletvekili adayları Parti Meclisi tarafından belirlenecek.

Hüseyin Mert Coşkun, milletvekili adaylığı için Milliyetçi DemokrasiPartisi’ne 50’yi aşkın başvuru olduğunu belirtti.