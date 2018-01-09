YSK'da Oy Sayma İşlemi Sona Erdi!

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün yapılan milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçları açıklanması için oy sayma işlemi tamamlandı.

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere sandığa gitti.

YSK’nin resmi verilerine göre tüm sandıklar açıldı.

Buna göre resmi sonuçlar şu şekilde:

Açılan Sandık Oranı: %100

Açılan Sandık Sayısı: 719 / 719

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:126196

Ülke Geneli Katılım Oranı:%66.2

Seçmen Sayısı:190553

Geçerli Oy Sayısı:5360149

ÜLKE GENELİ OY ORANI

UBP: % 35.58

CTP: % 20.92

HP: % 17.08

TDP: % 8.64

YDP: % 7.00

DP: % 7.84

TKP: % 2.68

MDP: % 0.13

***

BÖLGELERE GÖRE OY ORANI

LEFKOŞA

UBP: % 35.39

CTP: % 21.00

HP: % 17.23

TDP: % 8.75

YDP: % 6.95

DP: % 7.83

TKP: % 2.73

MDP: % 0.13

***

GAZİMAĞUSA

UBP: % 35.68

CTP: % 20.94

HP: % 16.99

TDP: % 8.65

YDP: % 7.03

DP: % 7.84

TKP: % 2.77

MDP: % 0.11

***

GİRNE

UBP: % 35.57

CTP: % 20.84

HP: % 17.16

TDP: % 8.80

YDP: % 7.03

DP: % 7.86

TKP: % 2.57

MDP: % 0.18

***

GÜZELYURT

UBP: % 35.93

CTP: % 21.22

HP: % 16.94

TDP: % 8.33

YDP: % 7.02

DP: % 7.83

TKP: % 2.63

MDP: % 0.11

***

İSKELE

UBP: % 35.99

CTP: % 20.97

HP: % 17.01

TDP: % 8.38

YDP: % 7.07

DP: % 7.84

TKP: % 2.60

MDP: % 0.14

***

LEFKE

UBP: % 35.95

CTP: % 20.61

HP: % 17.14

TDP: % 8.47

YDP: % 7.01

DP: % 8.07

TKP: % 2.61

MDP: % 0.14